Всесвітня шахова Олімпіада — з новим тренером у чоловіків і без сестер Музичук у жінок

Напередодні, в столиці Угорщини Будапешті пройшли партії першого туру 45-ї Всесвітньої шахової Олімпіади. У турнірі бере участь і чоловіча, і жіноча збірні України, які входять до числа фаворитів змагань.

І чоловіча команда вже на старті показала свої серйозні наміри, розгромивши збірну Тунісу з рахунком 4:0. Свої перші перемоги здобули Андрій Волокітін, Антоні Коробов і Володимир Онищук, а суперник Василя Іванчука Бен Аммар Мохамед (Ben Ammar Mohamed) не сів за дошку і йому було оголошено технічну поразку.

Володимир Онищук Ukrainian Chess Federation

Майже не відстала від чоловіків і наша жіноча команда, у суперники якій дісталася збірна Киргизстану. Лише Анна Ушеніна розділила очко з Олександрою Самагановою, в той час, як Наталя Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова свої партії виграли.

Під проводом FIDE на чолі з росіянином

Нинішню ситуацію в міжнародних шахах не можна назвати з однієї простої причини. Міжнародну федерацію з цього виду спорту очолює громадянин Росії Аркадій Дворкович. Зрозуміло, проти його роботи активно виступає Федерація шахів України. Але, факт залишається фактом, наразі світовими шахами керує росіянин.

З іншого боку, з 2022 року збірна Росії не має права брати участь у Всесвітніх шахових олімпіадах, як і в інших командних змаганнях, які, як і раніше, проходять під егідою FIDE. Не бере участі вона і в нинішній Олімпіаді. І на це колегіальне рішення федерації ніяк не зміг вплинути президент Дворкович. А ось в індивідуальних турнірах шахісти, за аналогією з тенісистами, можуть виступати в нейтральному статусі.

Після повномасштабного вторгнення збірні України брали участь в Олімпіаді-2022, а ось від участі в чемпіонаті Європи-2023 чоловіча збірна України відмовилася. На той момент, до речі, команда була чинним чемпіоном Європи.

В офіційному повідомленні Федерації шахів України тоді було зазначено.

"Так сталося, що міжнародний календар змагань 2023 року складено таким чином, що для більшості провідних шахістів України навантаження від участі в низці великих міжнародних турнірів, які відбуваються один за одним у жовтні-листопаді цього року, буде настільки обтяжливим, що завадить підійти до європейських змагань у найкращій формі.

Деякі з кандидатів до нашої провідної команди служать у Збройних силах України та мужньо захищають нашу свободу на фронті. Ми з повагою і радістю зустрінемо їх після Перемоги. Є об'єктивні обставини, пов'язані зі станом здоров'я або особистими планами. Усі погодилися з тим, що недостатньо оптимальний склад команди може стати на заваді нашому поступу до вищої мети, яка завжди ставиться перед збірною України.

Водночас ухвалено рішення про невідкладну підготовку до Всесвітньої олімпіади в Угорщині наступного року, найпрестижнішого змагання у світі шахів, для того, щоб наша збірна виступила там у найсильнішому складі, а спортсмени підійшли до неї в найкращій формі".

Того ж року капітаном (тренером) збірної України став видатний український шахіст і тренер Олександр Білявський. І ось минув рік...

Тонкощі регламенту

Цьогорічна Олімпіада стартувала у вівторок, 10 вересня, коли відбулася урочиста Церемонія відкриття змагань. Напередодні відбувся перший тур і тепер команди гратимуть майже щодня по матчу, аж до 22 вересня. Єдиний вихідний запланований на 17 вересня, між 6-м і 7-м туром, практично по середині змагань.

Загалом команди проведуть по 11 матчів (гросмейстери, відповідно, по 11 партій) за швейцарською системою. Щодня партії стартують о 15.00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). Партії з класичним контролем часу, тому можуть затягнутися допізна, як за Будапештом, так і, тим більше за Києвом. А в останній день тур розпочнеться вранці, об 11:00, а вже на 20:00 призначена Церемонія закриття турніру.

На старт вийшли 196 чоловічих команд (як заведено зараз говорити — відкрита секція) і 182 — жіночих. Зрозуміло, всі одна з одною зіграти не встигнуть, це практично неможливо. Тому й було застосовано швейцарську систему, яка вперше була застосована на шаховому турнірі в Цюриху 1895 року, звідки й отримала свою назву. Турнір проходить без вибування, у кожному турі, починаючи з другого, пари суперників відбираються так, щоб зустрічалися між собою учасники, які набрали рівну кількість очок. За рахунок цього з турніру виключаються партії між свідомо непорівнянними за силою супротивниками, що дає змогу для визначення переможців обійтися невеликим, порівняно з круговою системою, числом турів за великої кількості учасників.

Україна — Киргизстан Ukrainian Chess Federation

Серед фаворитів

Таким чином, якщо перший тур для обох збірних України був "розминочним", то вже відсьогодні піде справжня гра. І кожна перемога, і навіть нічия — 0,5 очка, будуть дуже важливі для загальнокомандного успіху.

Так, крім чоловічої збірної України в першому турі по 4 очки набрали ще 55 команд. Між ними і поведеться головна боротьба за перемогу в Олімпіаді. Утім, не виключено, що до цих 56 приєднаються і 24 команди, які набрали по 3,5 очка. А ось 81-88 команди в таблиці після першого туру — по 3 бали — має вже найгірші шанси на перемогу в загальному заліку.

Що стосується жіночого турніру, то там одразу 72 команди зуміли здобути сухі перемоги 4:0 у першій же партії. А ось збірна України з 3,5 балами посідає 73-78 місця. Але, безумовно, не втратила ще шансів на перемогу в турнірі загалом. Але вже сьогоднішній матч 2-го туру — проти збірної Уругваю — стане дуже важливим з погляду турнірних перспектив команди і можливої боротьби за перемогу на Олімпіаді загалом.

Не в найсильнішому складі

Чоловіча збірна України в рейтинг-листі учасників нинішньої Олімпіади посідає лише 15-те місце. При тому, що команда вельми титулована, як і її окремі гравці. Василь Іванчук і Руслан Пономарьов двічі ставали переможцями Всесвітньої шахової олімпіади у складі збірної України, Андрій Волокітін одного разу здобув перемогу у складі нашої національної команди. Антон Коробов і Володимир Оніщук у складі української збірної стали чемпіонами Європи 2021 року.

А ось лідера збірної за рейтингом — найсильнішого українського шахіста наразі Павла Ельянова у складі команди немає. До речі, саме тому команда посідає в рейтинг-листі настільки низьке 15-те місце. 41-річний харківський гросмейстер віддав перевагу грі за рідну збірну посаді... тренера-консультанта жіночої збірної Грузії. У Будапешті він виступає саме в цій якості.

Разом зі ще одним українським шахістом Захаром Єфименком Ельянов допомагає третьому нашому земляку Володимиру Тукмакову, який є капітаном жіночої збірної Грузії. Ельянов також дворазовий переможець Всесвітніх шахових олімпіад у складі команди України (2004, 2010). Загалом же, у складі національної команди Ельянов учасник восьми олімпіад поспіль (2004-2018). Після 2018-го він не полишив активну ігрову практику, але тільки на індивідуальних турнірах. А на нинішній Олімпіаді прийняв несподіване рішення виступити в ролі тренера.

Рейтинг-лідером нашої команди є Андрій Волокітін (2660 очок). За ним ідуть Руслан Пономарьов (2654), Антон Коробов (2650), Василь Іванчук (2635) та Володимир Онищук (2610). Таким чином, середній рейтинг команди становить 2650. Фаворитом же цьогорічних змагань за рейтингом є збірна США (2757), в Індії — 2753, а в команди Китаю, у складі якої виступає чинний чемпіон світу Дін Ліжень — 2724.

Проте гравці української команди перебувають у чудовій формі, що підтвердив перший тур. Так, Андрій Волокітін на 60-му Меморіалі Рубінштейна в польському Поляниця-Здруй здобув ефектну перемогу над відомим американцем Семюелом Шенклендом, який нині перебуває в чудовій формі. Коробов ефектно обіграв колишнього співвітчизника Кирила Шевченка (Румунія) на турнірі турецької Суперліги. А Руслан Пономарьов на переможному для себе Мастерсі в іспанській Саламанці наприкінці травня заматував короля суперника Кирила Алєксєєнка, який нині представляє Австрію.

Без сестер, але з високим рейтингом

Своєю чергою, жіноча збірна України в рейтинг-листі нинішньої Олімпіади розташувалася на високому 5-му місці, нехай у її складі й немає сестер Анни та Марії Музичук. На нинішню Олімпіаду наша команда приїхала в ролі чинних чемпіонів Всесвітньої шахової Олімпіади-2022. Два роки тому в Ченнаї (Індія), команда у складі сестер Музичук, Ушеніної, Букси та Юлії Осьмак посіла перше місце, випередивши збірну Грузії за додатковими показниками (по 18 очок) і шахісток з Індії (17).

Сестер Музичук у нинішньому складі замінили Гапоненко і Долуханова, а загальний рейтинг команди знизився з 2478 до 2400. До речі, Гапоненко та Долуханова свої партії 1-го туру виграли, в той час, як пів очка втратила чемпіонка попередньої Олімпіади у складі нашої команди Ушеніна. Утім, поки що це не має визначального значення — уся боротьба попереду. Зокрема, згідно з системою, у найближчому турі збірна України грає з командою Литви.

Проте відсутність сестер Музичук не свідчить про те, що в команди немає шансів повторити минулорічний успіх. Та ж Юлія Осьмак нещодавно впевнено перемогла на представницькому Кубку акіма Карагандинської області, набравши 7 очок із 9 можливих, а Наталя Букса є чинною віце-чемпіонкою Європи.

Рейтинг-фаворитами турніру є команди Індії (2467), Грузії (2462) і Польщі (2422). А ось команді Китаю (2416), яка також випереджає нашу збірну, не вдалося зібрати найсильніший склад і увійти до числа фаворитів Олімпіади. Разом з тим, 21-річна зірка Чжу Цзінер у команді присутня і, до того ж, перебуває у відмінній формі. Так що, команду з Піднебесної також не можна скидати з рахунків.