Чоловіча збірна обіграла Чорногорію, жіноча тріумфувала над Сербію на шаховій Олімпіаді
В столиці Угорщини, Будапешті, відбулися матчі п'ятого туру 45 шахової Олімпіади.
Чоловіча збірна України здобула важку перемогу над Чорногорією, а жіноча національна команда досить впевнено розібралася із сербками.
Напередодні чоловіки вперше програли – поступилися господарям турніру. Жіноча команда розписала мирову з Азербайджаном.
Україна (Чоловіки) – Чорногорія (Чоловіки) 2,5:1,5
Андрій Волокітін – Деніс Кадрич 0,5:0,5
Василь Іванчук – Нікіта Петров 0,5:0,5
Володимир Онищук – Лука Драшкович 0,5:0,5
Руслан Пономарьов – Нікола Джукич 1:0
Україна (Жінки) – Сербія (Жінки) 3:1
Юлія Осьмак – Теодора Іньяц 1:0
Анна Ушеніна – Марина Гайчин 1:0
Інна Гапоненко – Адела Велікич 1:0
Євгенія Долуханова – Йована Ерік 0:1
Завтра, 17 вересня, буде зіграно 6-й тур. Початок о 16:00 за Києвом.
Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.
Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначиться переможець. Перше місце посяде команда, яка набере найбільше матч-пойнтів.
У змаганнях візьмуть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.