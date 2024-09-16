Чоловіча збірна обіграла Чорногорію, жіноча тріумфувала над Сербію на шаховій Олімпіаді

В столиці Угорщини, Будапешті, відбулися матчі п'ятого туру 45 шахової Олімпіади.

Чоловіча збірна України здобула важку перемогу над Чорногорією, а жіноча національна команда досить впевнено розібралася із сербками.

Напередодні чоловіки вперше програли – поступилися господарям турніру. Жіноча команда розписала мирову з Азербайджаном.

Шахова Олімпіада-2024

6 тур, 16 вересня

Україна (Чоловіки) – Чорногорія (Чоловіки) 2,5:1,5

Андрій Волокітін – Деніс Кадрич 0,5:0,5

Василь Іванчук – Нікіта Петров 0,5:0,5

Володимир Онищук – Лука Драшкович 0,5:0,5

Руслан Пономарьов – Нікола Джукич 1:0

Україна (Жінки) – Сербія (Жінки) 3:1

Юлія Осьмак – Теодора Іньяц 1:0

Анна Ушеніна – Марина Гайчин 1:0

Інна Гапоненко – Адела Велікич 1:0

Євгенія Долуханова – Йована Ерік 0:1

Завтра, 17 вересня, буде зіграно 6-й тур. Початок о 16:00 за Києвом.

Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.

Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначиться переможець. Перше місце посяде команда, яка набере найбільше матч-пойнтів.

У змаганнях візьмуть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.