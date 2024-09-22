Жіноча збірна України перемогла Румунію на шаховій Олімпіаді, чоловіча поступилися Сербії

У неділю, 22 вересня, у межах Шахової Олімпіади-2024, що триває в угорському Будапешті, жіноча збірна України у заключному турі перемогла Румунію.

Чоловіча збірна поступился Сербії з рахунком 0:3. Свої партії програли Василь Іванчук, Антон Коробов та Володимир Онищук, водночас Руслан Пономарьов звів одну внічию.

У жінок перемоги здобули Юлія Осьмак, Інна Гапоненко та Євгенія Долуганова, а Наталья Букса розписала нічию.

Шахова Олімпіада-2024

11 тур, 22 вересня

Сербія (Чоловіки) – Україна (Чоловіки) 3:0

Алєксєй Сарана – Василь Іванчук 1:0

Александар Ілдич – Руслан Пономарьов 0:5, 0:5

Роберт Маркус – Антон Коробов 1:0

Ветімір Івич – Володимир Онищук 1:0

Румунія (Жінки) – Україна (Жінки) 0:3

Ірина Булмага – Юлія Осьмак 0:1

Міхаела Санду – Наталья Букса 0:5, 0:5

Даріа-Міруна Легачі – Інна Гапоненко 0:1

Міхаела-Алессія Чіолачу – Євгенія Долуганова 0:1

Нагадаємо, в попередньому турі обидві українські збірні не змогли відзначитися перемогами: Жіноча збірна України поступилася американським шахісткам, а чоловіки розділили очки з Вірменією.

Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди грали проти команд з рівною кількістю балів.

У змаганнях беруть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.