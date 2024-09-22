Жіноча збірна України перемогла Румунію на шаховій Олімпіаді, чоловіча поступилися Сербії
У неділю, 22 вересня, у межах Шахової Олімпіади-2024, що триває в угорському Будапешті, жіноча збірна України у заключному турі перемогла Румунію.
Чоловіча збірна поступился Сербії з рахунком 0:3. Свої партії програли Василь Іванчук, Антон Коробов та Володимир Онищук, водночас Руслан Пономарьов звів одну внічию.
У жінок перемоги здобули Юлія Осьмак, Інна Гапоненко та Євгенія Долуганова, а Наталья Букса розписала нічию.
Сербія (Чоловіки) – Україна (Чоловіки) 3:0
Алєксєй Сарана – Василь Іванчук 1:0
Александар Ілдич – Руслан Пономарьов 0:5, 0:5
Роберт Маркус – Антон Коробов 1:0
Ветімір Івич – Володимир Онищук 1:0
Румунія (Жінки) – Україна (Жінки) 0:3
Ірина Булмага – Юлія Осьмак 0:1
Міхаела Санду – Наталья Букса 0:5, 0:5
Даріа-Міруна Легачі – Інна Гапоненко 0:1
Міхаела-Алессія Чіолачу – Євгенія Долуганова 0:1
Нагадаємо, в попередньому турі обидві українські збірні не змогли відзначитися перемогами: Жіноча збірна України поступилася американським шахісткам, а чоловіки розділили очки з Вірменією.
Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди грали проти команд з рівною кількістю балів.
У змаганнях беруть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.