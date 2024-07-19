Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Тренер жіночої збірної України з шахів Бродський: На Всесвітній Олімпіаді без сестер Музичук буде складно

Євген Будерацький , Денис Шаховець — 19 липня, 15:40
Getty Images
Тренер жіночої збірної України з шахів Бродський: На Всесвітній Олімпіаді без сестер Музичук буде складно

16 липня Федерація шахів України оголосила склад команди на Всесвітню шахову Олімпіаду-2024, яка пройде у вересні в угорському Будапешті.

Перш за все одразу привернув до себе увагу той факт, що у складі жіночої національної збірної відсутні дві найрейтинговіші шахістки України Анна та Марія Музичук.

Самі сестри поки ситуацію не коментували, однак "Українська правда" зв’язалася з головним тренером жіночої збірної України Михайлом Бродським, і спробувала розібратися, як так трапилося.

Після того, як Федерація шахів України оприлюднила склад збірної на Всесвітню шахову Олімпіаду майже всі ЗМІ вийшли з заголовками "Збірна їде без сестер Музичук". Як так сталося?

Я знаю, що цього року Федерація шахів України зробила певні кроки й доклала зусиль, щоб їх переконати зіграти за збірну у Всесвітній шаховій Олімпіаді, яка буде у вересні в Будапешті. Подробиць я не знаю, але бачу за результатом, що ці зусилля, на жаль, виявилася марними. Які були причини, я не знаю.

Я як тренер завжди був радий працювати з такими видатними шахістками. З іншого боку, я маю працювати з тими, хто готовий грати за національну збірну. Як тренер, я звичайно зацікавлений, щоб склад команди був максимально сильнішим. Але, на жаль, з різних причин не вдається цього досягти.

Чи може ситуація змінитись?

Теоретично я допускаю, що можуть бути якісь зміни, але це маловірогідно, тому що склад команди вже оприлюднений, і зазвичай після цього зміни відбуваються лише якщо хтось, на жаль, захворів.

Анна Музичук (зліва) та Анна Ушеніна

Анна Музичук (зліва) та Анна Ушеніна

Getty Images

Ви кажете, що були докладені зусилля, щоб їх переконати. Очевидне питання, а чому їх треба було переконувати?

Ну, я не знаю, але очевидно, якщо їх немає, то не виявляли бажання.

Нам говорять різні люди, що були якісь проблеми з фінансами, щоб забезпечити їх участь. Чи це так?

Після Олімпіади-2022 року всі передбачені законодавством преміальні по лінії Мінспорту були виплачені. Не скажу, що миттєво, але до кінця осені все було виплачено.

А ви особисто спілкувались з Анною та Марічкою?

Я з ними регулярно спілкуюся, в мене з ними абсолютно нормальні робочі стосунки. В цьому ніяких проблем чи конфліктів немає.

Марія Музичук

Марія Музичук

Getty Images

А вони якось мотивували, що їх не буде?

Не знаю. Ще у них же ще й чинного контракту (з Мінспорту) немає. Після початку повномасштабної війни Мінмолодьспорту вимагає щороку перепідписувати контракт. Щоб спортсмени приїжджали до Києва оновити контракт.

Так розумію, вони не приїхали?

Так, вони не приїхали. Хто тут винний, я не буду оцінювати. В кінці 2022 року вони не приїхали, відповідно, від початку 2023 року в них контракту немає з Міністерством молоді та спорту.

Про що йшлося в перемовинах Федерації з Музичук я не знаю, але очевидно, що не домовились.

Враховуючи обставини і склад, перед вами цілі на Олімпіаду ставили чи ви, може, якісь цілі ставите?

Виходить той склад, який виходить. Він не взятий зі стелі, в межах можливого. Якби були Аня і Марічка, то я був би задоволений, склад би відповідно дуже посилився, тому що це дві гравчині світової десятки, і зрозуміло, що нам би це не завадило.

У нас завжди ціль потрапити в першу трійку, вибороти медалі, але зараз звичайно буде складніше, ніж досягти її. Але одразу можу сказати, що без сестер буде складно. Хоча й так було б складно.

Читайте також: "У нас втрачене покоління в шахах". Як із носія шахової корони Україна перетворюється на країну загублених талантів

Михайло Бродський Шахи Анна Музичук Марія Музичук