Тренер жіночої збірної України з шахів Бродський: На Всесвітній Олімпіаді без сестер Музичук буде складно

16 липня Федерація шахів України оголосила склад команди на Всесвітню шахову Олімпіаду-2024, яка пройде у вересні в угорському Будапешті.

Перш за все одразу привернув до себе увагу той факт, що у складі жіночої національної збірної відсутні дві найрейтинговіші шахістки України — Анна та Марія Музичук.

Самі сестри поки ситуацію не коментували, однак "Українська правда" зв’язалася з головним тренером жіночої збірної України Михайлом Бродським, і спробувала розібратися, як так трапилося.

— Після того, як Федерація шахів України оприлюднила склад збірної на Всесвітню шахову Олімпіаду майже всі ЗМІ вийшли з заголовками "Збірна їде без сестер Музичук". Як так сталося?

— Я знаю, що цього року Федерація шахів України зробила певні кроки й доклала зусиль, щоб їх переконати зіграти за збірну у Всесвітній шаховій Олімпіаді, яка буде у вересні в Будапешті. Подробиць я не знаю, але бачу за результатом, що ці зусилля, на жаль, виявилася марними. Які були причини, я не знаю.

Я як тренер завжди був радий працювати з такими видатними шахістками. З іншого боку, я маю працювати з тими, хто готовий грати за національну збірну. Як тренер, я звичайно зацікавлений, щоб склад команди був максимально сильнішим. Але, на жаль, з різних причин не вдається цього досягти.

— Чи може ситуація змінитись?

— Теоретично я допускаю, що можуть бути якісь зміни, але це маловірогідно, тому що склад команди вже оприлюднений, і зазвичай після цього зміни відбуваються лише якщо хтось, на жаль, захворів.

Анна Музичук (зліва) та Анна Ушеніна Getty Images

— Ви кажете, що були докладені зусилля, щоб їх переконати. Очевидне питання, а чому їх треба було переконувати?

— Ну, я не знаю, але очевидно, якщо їх немає, то не виявляли бажання.

— Нам говорять різні люди, що були якісь проблеми з фінансами, щоб забезпечити їх участь. Чи це так?

— Після Олімпіади-2022 року всі передбачені законодавством преміальні по лінії Мінспорту були виплачені. Не скажу, що миттєво, але до кінця осені все було виплачено.

— А ви особисто спілкувались з Анною та Марічкою?

— Я з ними регулярно спілкуюся, в мене з ними абсолютно нормальні робочі стосунки. В цьому ніяких проблем чи конфліктів немає.

Марія Музичук Getty Images

— А вони якось мотивували, що їх не буде?

Не знаю. Ще у них же ще й чинного контракту (з Мінспорту) немає. Після початку повномасштабної війни Мінмолодьспорту вимагає щороку перепідписувати контракт. Щоб спортсмени приїжджали до Києва оновити контракт.

— Так розумію, вони не приїхали?

— Так, вони не приїхали. Хто тут винний, я не буду оцінювати. В кінці 2022 року вони не приїхали, відповідно, від початку 2023 року в них контракту немає з Міністерством молоді та спорту.

Про що йшлося в перемовинах Федерації з Музичук я не знаю, але очевидно, що не домовились.

— Враховуючи обставини і склад, перед вами цілі на Олімпіаду ставили чи ви, може, якісь цілі ставите?

— Виходить той склад, який виходить. Він не взятий зі стелі, в межах можливого. Якби були Аня і Марічка, то я був би задоволений, склад би відповідно дуже посилився, тому що це дві гравчині світової десятки, і зрозуміло, що нам би це не завадило.

У нас завжди ціль потрапити в першу трійку, вибороти медалі, але зараз звичайно буде складніше, ніж досягти її. Але одразу можу сказати, що без сестер буде складно. Хоча й так було б складно.

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