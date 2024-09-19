Чоловіча збірна України обіграла Аргентину, жіноча здолала Угорщину в 8 турі Олімпіади

У четвер, 19 вересня, у межах шахової Олімпіади 2024, що триває в угорському Будапешті, відбулися матчі восьмого раунду. Поєдинки провели й збірні України.

Чоловіча збірна здобула впевнену перемогу над Аргентиною. Василь Іванчук та Володимир Оніщук здобули перемоги, а Руслан Пономарьов з Антоном Коробовим зіграли внічию у своїх протистояннях.

Жіноча збірна була близької до нічиєї. Юлія Осмак, Наталія Букса та Євгенія Долуханова зіграли внічию, а єдину перемогу здобула Ганна Ушеніна.

Шахова Олімпіада-2024

8 тур, 19 вересня

Україна (Чоловіки) – Аргентина (Чоловіки) 3:1

Володимир Оніщук – Томас Соса 1:0

Антон Коробов – Дієго Флорес 0,5:0,5

Василь Іванчук – Фернандо Пералта 1:0

Руслан Пономарьов – Леандро Криса 0,5:0,5

Україна (Жінки) – Польща (Жінки) 2,5:1,5

Юлія Осьмак – Жока Гал 0,5:0,5

Анна Ушеніна – Хоанг Тхань Чанг 1:0

Євгенія Долуханова – Сідонія Вайда 0,5:0,5

Наталія Букса – Петра Пап 0,5:0,5

Після цих матчів чоловіча збірна України розташувалася на восьмому місці в турнірній таблиці, набравши 12 очок. Вище за українців наразі лише В'єтнам (12 балів) Іран, США, Китай (по 13), Угорщина, Узбекистан (14) та Індія, що лідирує з 16 очками в активі.

Жіноча команда наразі шоста в проміжній таблиці лідерів з 13 балами, поступаючись Вірменії, США (по 13 балів) та Індії, Польщі, Казахстану (по 14 очок).

Завтра, 20 вересня, будуть зіграні матчі дев'ятого туру. Початок о 16:00 за київського часом.

Чоловічу команду України на шаховій Олімпіаді-2024 представляють: Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарьов, Ігор Коваленко та Володимир Оніщук. До складу нашої жіночої збірної входять: Юлія Осьмак, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.

Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.

Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначаться переможці. У змаганнях беруть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.