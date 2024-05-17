Клуб УПЛ підтримав Усика напередодні бою з Ф'юрі

Клуб Український Прем'єр-ліги (УПЛ) Полісся підтримав чемпіона світу WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) напередодні поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Відповідний пост з'явився у соцмережах житомирського клубу.

"Чемпіоне, зграя з тобою", — йдеться у заяві Полісся.

Зазначимо, що президент Полісся Геннадій Буткевич прибуде до Саудівської Аравії, щоб підтримати українського боксера. Раніше до Ер-Ріяду прилетів легендарний Володимир Кличко.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.

Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку батька.