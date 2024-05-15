Красюк — про втрату ваги Ф'юрі: Коли людина нервує, то вона худне

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО), вважає, що наступний суперник українця у бою за титул WBC Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) втратив вагу через те, що нервує та розповів, як методично Олександр знищить суперника.

Про це він повідомив у коментарі на етері телеканалу TNT Sports Boxing.

"Коли людина нервує, то вона худне. Це психічний розлад, тому що ви погано спите, погано їсте і погано відпочиваєте. От чому ви худнете.

Тоні Беллью сказав, що Усик виснажує свого суперника перед тим, як вбити його.

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От як він це робить, крок за кроком. По-перше, він "з’їдає" твою впевненість, коли починаєте пропускати його удари. Тоді Усик "їсть" твою душу, коли впадаєш у депресію від безсилля. Далі Олександр "їсть" твоє тіло ударами. Потім, коли немає з ким битися, він просто нокаутує", – сказав Красюк.

Нагадаємо, промоутер розповів про підготовку Усика, Красюк також відреагував на конфлікт із командою Ф'юрі.

Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку батька.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.