Буткевич: Поліссю потрібна чесна система суддівства, а не лояльність

Президент Полісся Геннадій Буткевич сподівається створення робочої комісії з питань арбітражу УАФ позитивно вплине на якість суддівства в УПЛ.

Слова президента Полісся наводить пресслужба житомирського клубу.

"Я розраховую, що робоча група зможе запропонувати якісний варіант реформи для українського футболу. Поліссю потрібна прозора і чесна для всіх система суддівства, а не лояльність арбітрів до Полісся.

Навіть у нашій останній грі є великі сумніви щодо пенальті, який був призначений у ворота Епіцентру на користь Полісся. Це рішення арбітра лише підтверджує: реформа арбітражу в Україні є терміновою та життєво необхідною", – заявив Буткевич.