Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Буткевич: Поліссю потрібна чесна система суддівства, а не лояльність

Олег Дідух — 17 травня 2026, 11:03
Буткевич: Поліссю потрібна чесна система суддівства, а не лояльність
Геннадій Буткевич
ФК Полісся

Президент Полісся Геннадій Буткевич сподівається створення робочої комісії з питань арбітражу УАФ позитивно вплине на якість суддівства в УПЛ.

Слова президента Полісся наводить пресслужба житомирського клубу.

"Я розраховую, що робоча група зможе запропонувати якісний варіант реформи для українського футболу. Поліссю потрібна прозора і чесна для всіх система суддівства, а не лояльність арбітрів до Полісся.

Навіть у нашій останній грі є великі сумніви щодо пенальті, який був призначений у ворота Епіцентру на користь Полісся. Це рішення арбітра лише підтверджує: реформа арбітражу в Україні є терміновою та життєво необхідною", – заявив Буткевич.

Нагадаємо, у квітні УАФ створила робочу групу з питань арбітражу після скарг Полісся до очільника УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль через суддівство в матчі проти київського Динамо (1:2).

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Геннадій Буткевич

Полісся

Полісся програло Епіцентру в драматичному матчі 28 туру УПЛ
Бразилець розчулив фанатів: легіонер Полісся з дружиною вивчили гімн України
Корупції – немає, зовнішнього впливу – немає: віцепрезидент УАФ розповів про розслідування щодо матчу Полісся – Динамо
Психологічно тисне, але ми не збираємось здаватись: півзахисник Олександрії – про поразку Поліссю в 27 турі УПЛ
Полтава – Полісся: пряма LIVE-трансляція матчу УПЛ

Останні новини