Гуцуляк: Хочу з перших днів бути в загальній групі збірної України

Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк підбив підсумки сезону для себе та для житомирського клубу, а також поділився очікуваннями від першого збору з новим головним тренером збірної України Андреа Мальдерою.

"Сезон вважаю позитивним як для команди, так і для себе. Ми завоювали перші медалі в історії клубу, і це результат великої роботи футболістів, тренерського штабу та всіх, хто був поруч протягом цього шляху. Але для себе я завжди ставлю максимальні цілі – більше голів, вищі місця та нові перемоги.

Цей цикл у збірній теж вважаю хорошим. Для мене велика честь бути частиною національної команди, і в кожній грі я намагаюсь віддавати максимум. Зараз же на цьому зборі буду повністю сфокусований на роботі з новим тренерським штабом і хочу з перших днів бути в загальній групі. Для цього вже багато працюю індивідуально та продовжую готуватись", – заявив вінгер.