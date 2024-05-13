Красюк — про сутичку з командою Ф'юрі: Люди повинні знати, що бокс - це спорт розумних людей

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО), відреагував на конфлікт із командою володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Промоутер дав коментар щодо сутички Boxing King Media.

Нагадаємо, Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку свого батька.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.