Красюк — про сутичку з командою Ф'юрі: Люди повинні знати, що бокс - це спорт розумних людей
— 13 травня, 20:31
Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО), відреагував на конфлікт із командою володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).
Промоутер дав коментар щодо сутички Boxing King Media.
Я був з Усиком на Sky Sports. І потім ми почули крики "Усик! Ф'юрі!"
Після цього з'являється Джон. Я бачу, що він свариться з нашим представником охорони, але це окей, охорона знає, як поводитися.
А потім щось відбувається, я чую "у-у-у-у" і бачу, що Джон стікає кров'ю. Усе майже вийшло з-під контролю, я кинувся туди і почав говорити: "друзі, заспокойтеся. Я хочу вибачитися за своїх хлопців".
Я подумав, що хтось із наших ударив Джона. Але потім я побачив відео і все виявилося навпаки. То тепер я маю забрати свої вибачення?
Це була його неправильна поведінка. Я не буду забирати свої вибачення назад, але він повинен сам попросити вибачення. Така поведінка не справляє гарного враження про нас для решти світу. Це класика спорту, це діамант єдиноборств. Люди повинні знати, що бокс - це спорт розумних людей, — сказав Красюк.
Нагадаємо, Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку свого батька.
Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.