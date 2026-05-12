Бразилець розчулив фанатів: легіонер Полісся з дружиною вивчили гімн України

Захисник Полісся Жоао Віалле разом зі своєю дружиною приємно здивували українських уболівальників.

На офіційній сторінці житомирського клубу з'явилося відео, на якому бразильська пара виконує гімн України. У Поліссі зазначили, що футболіст не втрачає часу під час відновлення після травми.

"Жоао Віалле разом зі своєю дружиною не витрачають час дарма, поки наш захисник відновлюється після травми. Бразильська пара вивчила гімн України!" – написали у клубі.

Нагадаємо, у лютому житомирський клуб повідомив, що 23-річний центрбек отримав травму на тренуванні. Після МРТ у бразильця діагностували розрив меніска.

Віалле приєднався до Полісся влітку 2024 року на правах вільного агента. У поточному сезоні бразилець провів чотири матчі за клуб.

