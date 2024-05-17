Це історичний бій для боксу: Кличко прибув на бій Усик — Ф'юрі

Легендарний український боксер Володимир Кличко прибув на бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це Кличко-молодший повідомив у своєму Instagram.

«Я тут, в Ер-Ріяді, заради бою за титул абсолютного чемпіона. У безглуздій війні, яку путінська Росія розв’язала в Україні, з метою змусити Україну зникнути як країну та націю, змусити її замовкнути, а потім перетворити на попіл. Ось і ми, світ у суботу ввечері подивиться на Саудівську Аравію. Ми не мовчимо.

Тут талановиті боксери, талановиті олімпійські спортсмени. Ми, українці, просто талановита нація у всьому і крапка. Я тут, щоб сказати, що ми маємо намір забезпечити видимість і підтримку нашої країни. Це історичний бій для боксу. Ми отримаємо першого повністю об’єднаного чемпіона світу у надважкій вазі з України. Успіхів Усику цієї суботи. Слава Україні», — сказав Кличко.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.

Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку батька.