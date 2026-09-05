Президент Полісся вручив Усику бронзову медаль чемпіонату України

Український боксер та перший віцепрезидент Полісся Олександр Усик отримав бронзову медаль чемпіонату України сезону-2025/26.

Особливу нагороду легендарному боксеру вручили просто у роздягальні житомирської команди після переконливої перемоги Полісся над Кудрівкою з рахунком 5:1 у матчі п'ятого туру УПЛ.

Медаль Усику особисто передав президент клубу Геннадій Буткевич. Втім, на самому нагородженні все не завершилося. Олександр одразу звернувся до футболістів Полісся з емоційною промовою після яскравої перемоги.

"Давно бронзи не було. Вітаю всіх, неймовірна гра. Хлопці, ви можете більше, якщо ви будете допомагати один одному. Беріть на себе відповідальність, грайте, кайфуйте, будьте сміливими. Вони теж бояться, але перемагає лише той, хто йде до кінця. Ви красунчики", — сказав Усик футболістам.

Нагадаємо, колишній абсолют влітку 2023 року підписав контракт із Поліссям, проте так і не зіграв в офіційних матчах за "вовків".

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Вже у березні 2026-го боксер став першим віцепрезидентом "вовків".

Напередодні Усик розповів, чи дебютує врешті-решт у професійному футболі.