Олександр Усик – Тайсон Фʼюрі: в очікуваннні битви за світову корону

18 травня у Ер-Ріяді відбудеться поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Це буде бій, що об'єднає всі найпрестижніші пояси у надважкому дивізіоні (від 90,7 кг). Нагадаємо, що наш співвітчизник володіє титулами WBA, WBO, IBO та IBF, а представник Великобританії – WBC.

Переможець стане абсолютним чемпіоном у надважкій вазі: яка афіша може бути більш привабливою? Не дивно, що саудівські шейхи не пошкодували на таке шоу безліч одиниць американської валюти. Більше того, після відмови Ф'юрі проводити бій 17 лютого через розсічення, головний організатор Туркі Аль аш-Шейх, міністр Саудівської Аравії з питань розваг, заявив, що відмова від запланованого на 18 травня поєдинку коштуватиме винуватцю 10 млн доларів.

Нам, як простим глядачам, просто хочеться, щоб це боксерське мегашоу відбулося і виправдало найсміливіші очікування. Сподіваємося, що назва вечора "Ring of Fire" дійсно справдиться, і два гіганти боксу запалять на повну!

Queensberry Promotions/Stephen Dunkley



Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Вік 37 35 Дебют в профі 2013 2008 Зріст, см 191 206 Розмах рук, см 198 216 Стійка шульга ортодокс Профі рекорд 21-0 34-0-1 Нокаути 14 (66.7 %) 24 (68.6 %) Останній бій 27.08.2023 29.10.2023

Що очікуємо від Олександра?

Зрозуміло, що від співвітчизника і справжнього козака українські вболівальники очікують лише перемоги.

Зупинимося на тому, завдяки чому Олександр може взяти гору над британським велетнем.

Темпова, щільна, комбінаційна робота

Як тільки "Циганський король" не називає перед боєм Усика через його габарити – середньоваговик, кролик тощо. Але Олександр відомий саме тим, що може оптимально поєднувати в надважкій вазі такі якості, як швидкість та витривалість, притаманні більш легким категоріям. Британцю доведеться відчути на собі безліч ударів, нехай навіть далеко не всі вони будуть акцентованими.

Queensberry Promotions/Stephen Dunkley

Те, що Ф'юрі приймає на голову і тулуб більше, ніж допустимо для професійного боксера, доволі ефектно довів Френсіс Нганну. І якщо навіть навіжений камерунець, якого назвати боксером не піднімається перо, примудрився посадити Тайсона на п'яту точку, то уявімо, скільки ударів зможе нанести по такій габаритній цілі майстер, який отримав прізвисько "The Cat".

В цьому аспекті відзначимо декілька пунктів, що свідчать про відверту перевагу українця:

видатна техніка, напрацьована протягом успішної любительської кар'єри (олімпійський чемпіон);

фізична підготовка, що дозволяє підтримувати щільний темп усі 12 раундів (сподіваємося, на функціоналі Усика не відіб'ється те, що він був змушений провести два поспіль інтенсивних тренувальних табори – до 17 лютого і 18 травня);

непередбачувані кути ударів (якщо в любителях Олександр наносив комбінації і відступав, ніби даючи суддям занести бали в протокол, то тепер після вдалої атаки він зміщується вбік і б'є ще декілька разів – це буде дратувати невитриманого британця протягом всієї дистанції);

ударна кількість, яка переходить в якість (яким би міцним не було підборіддя "Циганського короля", якщо бій затягнеться надовго, він обов'язково накопичить на собі кількість влучань, яка може стати критичною).

видатна техніка, напрацьована протягом успішної любительської кар'єри (олімпійський чемпіон);

фізична підготовка, що дозволяє підтримувати щільний темп усі 12 раундів (сподіваємося, на функціоналі Усика не відіб'ється те, що він був змушений провести два поспіль інтенсивних тренувальних табори – до 17 лютого і 18 травня);

непередбачувані кути ударів (якщо в любителях Олександр наносив комбінації і відступав, ніби даючи суддям занести бали в протокол, то тепер після вдалої атаки він зміщується вбік і б'є ще декілька разів – це буде дратувати невитриманого британця протягом всієї дистанції);

ударна кількість, яка переходить в якість (яким би міцним не було підборіддя "Циганського короля", якщо бій затягнеться надовго, він обов'язково накопичить на собі кількість влучань, яка може стати критичною).

Що б не сталося у ринзі, очевидно, що техніка, швидкість, щільність і витривалість – на боці Усика. Додамо до цього професійний підхід його команди до підготовки.

Професіоналізм, мотивація, спортивний інтелект

Насамперед зазначимо те, що Олександр ніколи не дозволяв собі підійти до професійного поєдинку в неналежній формі, що точно можна сказати про його опонента. Усик завжди готується на повну, враховуючи найдрібніші деталі майбутнього бою. Не дивно, що він зі своєю командою приїхав до Саудівської Аравії більше, ніж за тиждень до звітної події. Адаптація та акліматизація мають пройти в оптимальному режимі.

Цікаво, що Ф'юрі вважається майстром ментального тиску на суперників. Він не соромиться називати і навіть прибільшувати недоліки своїх опонентів. Полюбляє ще перед боєм розповісти про те, як познущається над супротивником в ринзі. Щодо Олександра, він відверто заявив, що той почне стрибати як кролик, а великий дядько зробить йому багаторазовий бум, бум і ще раз бум.

Однак Усик ще той "парубок моторний", який ніколи не зважав на погрози супротивників, а при нагоді й сам може гостренько відповісти. Але не це головне. Зауважимо й ось що. А саме — потужний ментальний потенціал українця саме в ринзі. Олександр майстерно проявляє вольове терпіння у кризових ситуаціях, провокує опонента, виводить візаві з рівноваги, вміє розвивати власну ініціативу, якщо вона приносить користь. Після десятиліття професійної кар'єри помітно, наскільки в цьому сенсі Усик розвинувся.

Queensberry Promotions/Stephen Dunkley

Не обійдемо стороною також надзвичайно потужну мотивацію українця. Після європейського, світового і нарешті олімпійського золота, що може ще приваблювати справжнього боксера? Звісно ж, пояси професіоналів. Тепер він має шанс стати абсолютом. І це при тому, що для Олександра це буде лише шостий поєдинок після переходу у важку вагову категорію.

Так, дві зустрічі з таким майстром і великим чолов'ягою, як Ентоні Джошуа, теж неабиякий кар'єрний Олімп. Тим паче, що серед надважких хлопців саме Ей Джей викликає найбільше симпатій як боксер-професіонал, а не шоумен. Але ж пояс WBC у людини, яка сприймає цей вид спорту більше як шоу. Що робити – треба карати за самовпевненість і браваду. А вже діло арабських шейхів – не дати Тайсону знову втекти від поєдинку за всі найпрестижніші пояси.

Талановитий шульга

Зрозуміло, що команда Тайсона готує його до бою із шульгою. Проте дійсно потужних поєдинків із бійцями-правобічниками у Ф'юрі пригадати непросто. Напрошується хіба що здоровань-швед Отто Валлін. З ним британець провів доволі тягомотний бій, який не дуже й запам'ятався. Можливо, "Циганський король" був тоді не в дусі чи не в формі, щоб достроково завершити бій. Але ж не виключено й те, що чемпіону тоді було складно пристосуватися до шульги.

Так, Олександр поступається шведу габаритами, проте значно переважає його за всіма іншими боксерськими параметрами. Отже, є всі передумови, що цей шульга поставить Тайсона в неприємне і неочікуване, а головне – скрутне становище в ринзі.

Недоліки Усика

Та що б там не було, маємо визнати й те, що Олександра не варто називати справжнім супертяжем. Зрозуміло, що виступати в першій важкій вазі – зовсім не те для великої суперзірки. Усика закономірно потягнуло в пісочницю до найбільших хлопців.

Проте зауважимо, що в поєдинках з двометровими гігантами у "Кота" проблеми подекуди виникали. Екваторні раунди проти Джошуа в першому бою викликали в уважних вболівальників немале занепокоєння. Добре, що британець дав тоді Усику продихатися, і не вчепився в супротивника, як справжній термінатор.

А от в бою проти Даніеля Дюбуа все могло завершитися ще гірше. Добре, що рефері зафіксував удар нижче поясу, а якби він ухвалив інше рішення? Тож головне завдання Олександра – не пропускати потужні удари від Ф'юрі. Разом із тим, велику небезпеку, з нашої точки зору, несуть саме удари по тулубу, здатні збити дихання і темп, а це – головні переваги українця. Не варто забувати й те, що Тайсон точно буде діяти на межі фолу. Чому б і йому не вдарити Усика понижче, розраховуючи на те, що в цей раз рефері виявиться не таким уважним?

Queensberry Promotions/Stephen Dunkley

По суті, Олександр і не опускався на поміст рингу в професійній кар'єрі, якщо не враховувати останній бій. Тому ми не знаємо, як він буде вставати. А от як встає з підлоги "Циганський король", відомо усім. Він не соромився опускатися на поміст ще на ранніх етапах своєї професійної кар'єри. Залишається сподіватися, що в ці вихідні Усик не набуде подібного нового досвіду.

Завдяки чому може перемогти Ф'юрі?

Зважаючи на те, що букмекерські аналітики віддають майже однакові шанси майбутнім супротивникам, у британця теж є арсенал засобів для перемоги. Розберемося з його перевагами.

Габарити

Насправді Олександр декілька разів бився з майже двометровими хлоп'ягами. Але дійсно серйозними суперниками серед здорованів були лише Джошуа і Дюбуа. Кожного з них Ф'юрі переважає у зрості майже на дециметр. Цей параметр опонента стане справжнім новим викликом для українця.

Queensberry Promotions/Stephen Dunkley

Тайсон відверто натякає на те, що не збирається залишати навіть шансу такому "малюку", як Усик. Проти "кролика" вийде мисливець зі справжньою великогабаритною зброєю. Це, звичайно, притаманна "Циганському королю" бравада, але від цього українцю не легше. Битися доведеться із суперником, який на голову (добре, на 15 см) вищий за тебе. А довжелезні руки британця дійсно нагадують далекобійні гармати.

Непередбачуваність

Якщо більшість експертів і вболівальників доволі точно знають, що чекати від українця, то британець завжди "розкривається" лише по ходу поєдинку. Так, він не зможе діяти в "ігровій" манері Олександра. Але на що він вийде зарядженим:

на аутфайт, тримаючи суперника на дистанції джебом?

на інфайт, навалюючись на меншого опонента і здійснюючи підступні удари на межі фолу?

на лакі-панч, який буде готувати постійним тиканням джебом?

а може й зовсім на авантюрне слаггерство, сподіваючись знести "кролика" з рингу завдяки своїй потужності?

Якщо відверто, не уявляю, що підготував британець Усику. Але саме через це, майбутній поєдинок є таким очікуваним. Не тільки запеклі вболівальники кожного з супротивників, але й високі боксерські гуру, експерти-естети чекають з нетерпінням того, що відбудеться на аравійській арені вже скоро.

Вміння перетерпіти падіння

Про це вже згадувалося вище. Тайсон, можливо, як ніхто інший, вміє вставати. Його ніскільки не дратує те, що він обтирає поміст. Підйом завжди супроводжується наглою посмішкою і бравадою. І це неабияк підкупає публіку, а іноді навіть і бокових суддів.

Фізична форма

Вже й не знаю, куди віднести цей параметр – до переваг чи недоліків. Здійснюючи на опонента психологічний вплив, команда британця виклала його фото з голим торсом. Дійсно здається, що Ф'юрі підійшов до фізухи з усією відповідальністю. Двометрова вежа виглядає потужною і зарядженою.

Queensberry Promotions/Stephen Dunkley

Чому ж є сумніви в його функціоналці? Відповідь проста – Тайсон багато "експериментував" з власним тілом. Як набір надмірної ваги, так і швидкий її згін, не минають марно. Організм виснажується не лише від великих навантажень, але й від способу життя. В цьому аспекті марнославний Тайсон значно поступається зразковому атлету Олександру.

Але не варто відкидати й можливість того, що тіло британця – справжнє генетичне диво. Принаймні він точно в це вірить. І має на це повне право. Так ми поступово підійшли й до аналізу недоліків Ф'юрі.

Марнославство

Є одна якість, у якій "Циганському королю" знайти рівних важко. Мова про самовихваляння. З історії професійних результатів він наче й має на це право. Та пригадаємо завершення першого поєдинку з Деонтеєм Вайлдером. Чи заслуговував тоді Тайсон на нічию – велике питання.

А вже позорисько з минулим виїздом у Ер-Ріяд на дуель із Френсісом Нганну і зовсім не залишає за Ф'юрі права на надмірний апломб. Важко сказати, навіщо він дозволив так багато камерунцю. Можливо, це вимагалося за принципами супершоу. Але на словах Тайсон значно загрозливіший, ніж у рингу.

Відсутність досвіду боксування із швидкими "ігрунцями"

Аматорська кар'єра Тайсона була досить блідою. Професійна – досить яскрава і коректно вибудувана. Але в основному йому підбирали таких же великих двометрових хлопців. Це, знову ж таки, додає поєдинку привабливості. Аж занадто цікаво поспостерігати, як здоровенний Кінг-Конг буде вицілювати спритного котика.

Queensberry Promotions/Stephen Dunkley

Однак не варто сподіватися на безглуздість і надмірні авантюри від Тайсона. Він вміє діяти розумно й адекватно реагувати на те, що відбувається в ринзі. Навряд чи цієї неділі ми побачимо такі фокуси, як зміна стійки. Хоча, хто його знає цього "Циганського короля"...

Букмекерські оцінки майбутнього поєдинку

Букмекери пророкують повністю рівний бій. На українських беттінгових сайтах мізерна перевага віддається українцю, на британських – британцю. В цьому нічого дивного, адже коефіцієнти рухаються за поточними ставками.

Цікаво проаналізувати інші показники. Так, букмекерські аналітики вірять в тривалий поєдинок. Тотал раундів "більше 11.5"" оцінюється котируванням 1,35. Це більше на користь нашого спортсмена, адже від Олександра ми очікуємо більшої витривалості і кращої функціоналки.

Кидається в очі те, як букмекери оцінюють метод перемоги. Якщо на виграш в бою того чи іншого суперника даються рівні коефіцієнти, то на перемогу одноголосним рішенням суддів у Тайсона шансів більше – 3,00 проти 3,5 – в Усика. По суті, Олександр дійсно виступає на гостьовій арені, де судді будуть більш прихильні до суперника.

Якщо бій завершиться достроково, то, на думку букмекерів, це, найбільш імовірно, станеться у 9 чи 8 раунді. Найменша вірогідність нокауту, відмови, дискваліфікації – у стартових трихвилинках.

Прогноз на бій Усик – Ф'юрі від "Чемпіону"

Зізнаюся відверто, я полюбляю робити сміливі прогнози, що подекуди суперечать оцінкам букмекерів. Але передбачити, як піде майбутній поєдинок, не візьмуся. Перед нами аж занадто яскрава й симпатична пара: технар-ігровик і непередбачуваний, але надзвичайно потужний клоун (висловлюючись більш коректно – шоумен).

Queensberry Promotions/Stephen Dunkley

Вболіватиму, зрозуміло, за Олександра. Звідси, а не від глибокого аналізу статистики, й мій прогноз – Ф'юрі побуває в нокдауні. Букмекер дає на це доволі привабливий коефіцієнт 3,45.

Єдине, чого зовсім не хотілося б, щоб поєдинок провалив всі наші очікування. Уявімо собі 12 раундів, коли Усик намагається пробити оборону гіганта, а той всіляко в'яже нашого боксера, навалюється на нього, виснажуючи й уповільнюючи. Чому б ні?

Однак, сподіваюся все ж таки на мегафайт, який стане справжньою прикрасою боксу 2024 року, а може й десятиліття, якщо брати важковаговиків. Надзвичайно приємно буде, якщо апофеозом професійної кар'єри Усика стане абсолютне чемпіонство. Але все ж очікую, насамперед, потужний поєдинок, де обидва опоненти проявлять свої найсильніші якості і подарують нам справжню вболівальницьку насолоду і відносно спортивної привабливості події, і в сенсі шоу, і щодо протистояння характерів.