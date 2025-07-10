Юліан Бойко в Лізі чемпіонів: формат, суперники, шанси на прохід

Новий снукерний сезон потроху набирає обертів. Уже другий тиждень триває перший етап Championship League Snooker (Ranking) – стартовий рейтинговий турнір сезону.

У змаганнях беруть участь 128 снукеристів, розбитих на 32 групи по чотири учасники. І вже в суботу, 12 липня, до боротьби долучиться єдиний українець у професійному турі – Юліан Бойко.

"Чемпіон" підготував матеріал про цей турнір і оцінив перспективи молодого й талановитого українського гравця у снукер.

Хто ви, містере Бойко?

Йому лише 19, але в снукері він уже далеко не новачок. Із цим видом спортом киянин познайомився в чотири роки – не з києм у руках, а на дивані поруч із татом, переглядаючи трансляції на телеканалі "Eurosport". Дуже скоро він розпочав тренування.

Уже в сім років Юліан виступив на аматорському чемпіонаті Європи. У 13 – став чемпіоном України у віковій категорії U-21. А в 14 спробував себе в Q School – турнірній серії, яка дає шанс любителям і колишнім профі пробитися в еліту снукеру. Така собі Перша ліга перед УПЛ, якщо проводити аналогії з футболом.

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У 2020-му він таки зробив це – став професіоналом і отримав право грати в турнірах World Snooker Tour. Брак досвіду та юний вік завадили закріпитися, але Юліан устиг вийти за стіл проти самого Джадда Трампа – одного з найкращих гравців останніх років. Звичайно, 14-річний киянин не зміг дати гідну опозицію.

♠️ RESULT: World number one Judd Trump whitewashes 14-year-old emerging talent Iulian Boiko 5-0 in just over an hour’s play with high breaks of 74 and 105! #EuropeanMasters pic.twitter.com/lPI4jLoHHh — Live Snooker (@Livesnooker) September 21, 2020

У 2025 році Юліан довів свій талант: він став переможцем чемпіонату Європи EBSA (European Billiards and Snooker Association) у віковій категорії U21, обігравши англійця Олівера Сайкса з рахунком 5:4. Цей драматичний фінал повернув українця до мейн-туру.

"Я дуже радий, що повернувся до мейн-туру. Там все по-іншому. Потрібно показувати визначну гру, щоб за два роки не випасти з топ-64. Далеко не всім це вдається. Я старанно працюватиму. Не планую довго святкувати цей успіх, адже попереду важкий шлях", – зізнався тоді Юліан.

Хто ви, Ліга чемпіонів? І чому вас двоє?

Наразі триває Championship League Snooker (Ranking) – саме рейтингова (ранжована) версія турніру. Це не просто шоу для телебачення, а повноцінне рейтингове змагання, яке впливає на світовий снукерний рейтинг і відкриває шлях до елітних турнірів.

Призовий фонд – 328 тисяч фунтів, з яких 33 отримає переможець. Турнір проходить у Лестері, на "Mattioli Arena", із 30 червня до 23 липня. Щодня – дві групи, два столи, переможець – один.

Гра триває за схемою best‑of‑4 (до трьох фреймів, якщо рахунок стає 3:0, то четверта партія не грається). За перемогу дається 3 очки. Якщо зафіксована нічия (2-2), то снукеристи отримують по 1 балу. Фінал грається за схемою best‑of‑5.

Формат дуже простий

1 етап : 128 учасників розбиті на 32 групи по 4 спортсмени. Переможці квартету виходять далі.

2 етап : 32 снукеристи формують 8 груп. Переможець – далі.

3 етап : 2 групи по 4 гравці. Переможці стають фіналістами.

Фінал . Триває до перемоги в чотирьох фреймах

Юліан потрапив до групи №30. У галереї нижче можна ознайомитися з тріумфаторами попередніх четвірок.

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Як бачимо, до другого етапу пройшли досвідчені Метью Селт,, У Іцзе, Чжань Анда, Стюарт Бінем, Джек Лісовскі, Пан Цзюнсюй, Девід Гілберт, Лей Пейфан, який на чемпіонаті світу шокував Кайрена Вілсона, та інші серйозні гравці.

Не зумів пройти далі Алі Картер. Один із найпринциповіших суперників Ронні О’Саллівана поступився місцем у наступному раунді валлійцю Ліаму Девісу. Зазначимо, що Алістер торік виграв цей турнір.

Своє слово сказала і чемпіонка світу серед жінок Бай Юлу. Вона завершила груповий етап без жодної поразки – три нічиї. Але цього, на жаль, не вистачило, аби продовжити боротьбу. І хоч снукер – один із небагатьох видів спорту, де жінки й чоловіки змагаються на рівних, поки що дівчата ще не можуть гідно кинути виклик еліті.

Головна сенсація першого етапу, безумовно, провал Шона Мерфі – чемпіон світу 2005 року. Нагадаємо, тоді він виграв трофей, почавши шлях із кваліфікації. Таке досягнення підкорялося за історію лише двом снукеристам: Террі Гріффітсу (1979), і цьогорічному чемпіону Чжао Сіньтуну.

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Але цього разу 43-річний Мерфі був невпізнаваним. Усі три поєдинки він програв з однаковим рахунком – 1:3. У стартовому матчі поступився Алфі Бердену – цьогорічному чемпіону світу серед ветеранів. Здається, після тієї поразки Шон просто опустив руки. Він програв і 18-річному угорцю Булчу Ревесу, і співвітчизнику Роббі Макгігану. Максимальний брейк Мерфі – лише 68. Як для гравця його класу – це дуже скромно.

До речі, Мерфі вигравав цей турнір два роки тому. А ось Лука Бресель, чемпіон 2023-го, цього разу навіть не приїхав. Один з найяскравіших і, без перебільшення, одіозних снукеристів сучасності вирішив, що краще відпочине з дівчиною, ніж гратиме у Лестері.

А хто такий той Ревесу, що переграв Мерфі? Це угорський Юліан Бойко. Йому лише 18, але на батьківщині він уже домінує на рівні дорослих. У лютому 2024 року Ревесу виграв юніорський чемпіонат світу WSF, що дало йому дворічний пропуск до мейн-туру. Поки що в особистих зустрічах із Юліаном попереду саме угорець – 2:1.

Ще є Championship League (invitational). Хоч вона й не рейтингового статусу, зате в ній змагаються найвідоміші майстри снукеру. Усього 25 учасників. Формат складніший, а призові – солідніші. Платять навіть за кожен виграний фрейм. Турнір проходить у січні–лютому.

Чому вона вважається престижнішою? Та тому, що це "invitational" – запрошувальна. Як правило, участь беруть гравці з топ-32 світового рейтингу. А кожен матч транслюється на британському ITV4. До того ж, перемога в Invitational дає пряму путівку на Champion of Champions – ще один статусний івент.

Якщо коротко, то підсумок простий: рейтингова (ранжована) – це про очки й місце в турі. Запрошувальна – це про визнання, престиж і приналежність до еліти. Це такий собі закритий клуб великих майстрів, куди запрошують для шоу, для відходу від новорічних свят.

Детально про формат цієї ЛЧ можна дізнатися в цьому матеріалі.

Юліан Бойко і його суперники

М’яко кажучи, назвати легким квартет українця язик не повертається. Звісно, головним фаворитом вважається Бен Вулластон, утім Роббі Вільямс (не зірковий англійський співак, просто тезка) та талановитий австрієць Флоріан Нюсле теж не з тих, кого хочеться бачити в суперниках на старті сезону.

Бен родом із Лестера – а як кажуть у народі, вдома й стіни допомагають. 38-річний снукерист дебютував у мейн-турі ще у 2004 році, однак втриматися серед професіоналів не зміг. Повернувся до еліти "шляхом Юліана" – став чемпіоном Європи U-19 у 2006-му.

У 2012 році здобув свою найбільш знакову перемогу – виграв Players Tour Championship, обігравши у фіналі колишнього чемпіона світу Грема Дотта. Цікаво, що кілька місяців тому Дотта звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх.

Пік кар’єри Вулластона припав на 2016–2017 роки – тоді він деякий час тримався на 25‑й позиції світового рейтингу. Час від часу Бен видає сенсації. Наприклад, на цьогорічному чемпіонаті світу він вибив Марка Селбі вже в першому раунді, якого легендарний Стівен Хендрі називав тіньовим фаворитом.

1/8 фіналу дав гідний бій Сі Цзяхуею, поступившись з рахунком 10:13. Рахунок був 10:10, та останні 3 партії забрав представник Піднебесної.

Цікавий факт: дружина Бена – Тетяна Вулластон, у дівоцтві Торчило. Родом із білоруського Пінська, вона – професійна суддя з снукеру. Судити почала ще у 2008 році, а невдовзі познайомилася з Беном. У 2011‑му англієць зробив їй пропозицію. Керівництво WST розуміє поняття "Конфлікт інтересів", тому Тетяна ніколи не може судити матчі за участі чоловіка.

38-річний Роббі Вільямс уже понад десятиліття стабільно виступає у мейн-турі. Профі став у 2012-му, і з того часу не вилітав. У травні 2023 року досяг найвищої позиції у своїй кар’єрі – 36‑го місця у світовому рейтингу.

Наразі посідає 47 сходинку і буде головним конкурентом для Бена. У новому сезоні зіграв один матч – програв… угорцю Булчу Ревесу в кваліфікації British Open. Чотири рази проходив на World Snooker Championship. Проте кожного разу вилітав у першому раунді.

До речі, у Championship League 2021 Юліан Бойко вже зустрічався з Роббі – поразка 0:3. Ну що, настав час для виразу: "Помста – це блюдо, яке подається холодним"? Тоді українець також поступився славнозвісному Грему Дотту (1:3) і зіграв унічию з Сі Цзяхуеєм (2:2).

Флоріан Нюсле sportaustria.at/de

Флоріан Нюсле – це Юліан Бойко чи Булчу Ревешу австрійської версії. Великий талант у країні, де снукер аж ніяк не є масовим спортом. У 16 років він став чемпіоном Австрії серед дорослих, а в 2025‑му через перемогу в Q School здобув квиток у Вищу лігу.

Флоріану 24 роки. Тренується в Англії, куди переїхав ще після закінчення школи.

Якщо проти Вулластона буде надто складно, то з Вільямсом (хоч і в статусі явного андердога) і Нюсле Юліану по силам гідно себе проявити.

Історія зустрічей Юліана Бойка проти опонентів у Championship League Snooker (Ranking)

Юліан Бойко – Флоріан Нюсле – 0:1

– 0:1 Юліан Бойко – Роббі Вільямс – 1:2

– 1:2 Юліан Бойко – Бен Вулластон – ще не грали

Розклад матчів за участі українця

Група №30 буде змагатися 12 липня.

14:00 – Юліан Бойко – Бен Вулластон

– Юліан Бойко – Бен Вулластон 17:30 – Юліан Бойко – Роббі Вільямс*

– Юліан Бойко – Роббі Вільямс* 20:30 – Юліан Бойко – Флоріан Нюсле*

* – час початку 2-го і 3-го матчів орієнтовний

Де дивитися 2025 BetVictor Championship League Snooker (Ranking Edition)

Усі матчі турніру транслюються на YouTube-каналі Matchroom Multi Sport. Незабаром на "Чемпіоні" з'явиться анонс із трансляціями матчів представника України.