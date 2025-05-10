Чжао Сіньтун: від дискваліфікації до чемпіона світу

Нещодавно у Шеффілді, Англія, чемпіонат світу зі снукеру виграв китайський гравець Чжао Сіньтун. Він безперечно став національним героєм та встановив декілька рекордів, побити які буде непросто. Втім, на батьківщині йому й досі заборонено брати участь у офіційних турнірах. Пропонуємо вам короткий життєпис спортсмена, а ким же його вважати – героєм чи злочинцем – вирішувати кожному на власний розсуд.

"Найщасливіша снукерна дитина"

Чжао Сіньтун (нагадаємо, що у китайців ім'я зазвичай ставиться перед прізвищем; тобто Чжао – це прізвище, а Сіньтун – ім'я) народився 3 квітня 1997 року у Сіані – місті великому, багато в чому орієнтованому на туризм, культуру та освіту. Згодом сім’я переїхала до Шеньчженя – промислового мегаполіса, що межує з Гонконгом і налічує наразі близько 18 млн жителів (це більше, ніж пів України!). Батьки Чжао були пов’язані з медициною: батько був заступником директора лікарні, а мати працювала у тій же лікарні медсестрою. Поблизу будинку, де вони жили, було багато дрібних магазинчиків та кафе, в яких власники встановлювали більярдні столи. Саме там 8-річний Сіньтун вперше взяв у руки кий.

Вочевидь, сім’я Чжао не бідувала. Погодьтеся, не в кожного 10-річного хлопчика є власна тренувальна кімната з більярдним столом. А у Сіньтуна була, навіть попри те, що батьки не вірили у таку любов саме до цього спорту, бо малий захоплювався також футболом і баскетболом. Проте переміг снукер: юний Сіньтун грав щодня, не пропускав трансляції матчів. А кумиром його був, звичайно, Ронні О’Салліван: саме його стиль намагався наслідувати Чжао, уважно переглядаючи трансляції турнірів.

Врешті батьки змушені були змиритися з вибором життєвого шляху свого сина. Коли мати запитала Чжао, чим він буде займатися після закінчення університету, той відповів, що "гратиме в снукер", і саме тоді батьки вирішили підтримати його як гравця. "Снукер – моє перше кохання, – пізніше розповідав Сіньтун. – Коли мені було 10 років, батьки купили стіл для снукеру, і я щодня тренувався вдома. Компроміс був таким: "півдня навчання, півдня більярд. А загалом я ріс найщасливішою дитиною у світі снукеру".

Чжао Сіньтун, 2013 рік Getty images

З 15 років Сіньтун почав грати в офіційних турнірах на батьківщині. І намагався використати будь-який шанс. Так, у 2012 році він отримав wild card (у снукері на деякі турніри запрошують місцевих гравців, які не грають у Турі) на рейтинговий International Championship, що проходив у Китаї – і обіграв екс-чемпіона світу Кена Догерті. Через рік – шестиразового чемпіона світу Стіва Девіса (той пізніше порівняв гру 16-річного Чжао з грою молодого О’Саллівана). Двічі (у 2013 та 2015) грав у фіналах чемпіонатів світу серед любителів. І врешті зміг потрапити в Тур, але вдалося це лише у 2016.

Циклон та Ракета

Втім, у статусі професіонала Сіньтун спершу був лише одним з багатьох юних талановитих гравців. Дін Цзюньхуей – ось хто був кумиром китайської молоді. Саме йому пророкували стати першим в історії китайським чемпіоном світу. І саме з ним порівнювали усіх молодих співвітчизників. Та й Сіньтун, коли йому було 17 років, хотів бути схожим на Діна, хоча той лише на 10 років старший. А сам Чжао «вистрелив» через п’ять років виступів у Турі.

До цього він переїхав до Англії і оселився у Шеффілді, буквально в десяти хвилинах від знаменитого театру "Крусібл", де проходять чемпіонати світу. Дін Цзюньхуей, до речі, також проживає у Шеффілді ще з 2012 року, він навіть відкрив там свою Академію снукеру (яка також знаходиться неподалік "Крусібла"). Тому не дивно, що саме це англійське місто стало справжньою "Меккою" для молодих китайських снукеристів. Однак Сіньтун займався не в академії Діна, а в академії Вікторії Ши (Victoria's Snooker Academy). У Пекіні, можливо, більше снукерних залів, ніж у всій Англії, проте найкращі китайські гравці пов’язані саме з Шеффілдом… І взагалі китайські снукеристи в Шеффілді давно стали "своїми", місцеві шанувальники снукеру вболівають за них. Цзюньхуей навіть є меценатом і допомагає футбольному клубу Шеффілд Юнайтед.

Щодо ж Сіньтуна, то власниця Академії, де він займався, Вікторія Ши, особисто просила Ронні О’Саллівана, щоб той оцінив гру юного Чжао. "Ракета" погодився, і щось таки побачив у юному гравці. Бо ж Ронні має своєрідний характер і не дуже йде на близький контакт. А от у Сіньтуні щось розгледів. Не те, щоб вони приятелювали, однак за нагоди можуть разом десь повечеряти, а головне – разом потренуватися. А це для будь-якого снукериста надзвичайно корисна річ. Тим більше – для молодого Чжао, який згодом отримав нікнейм "Циклон".

Доброзичливі стосунки між Ронні та Сіньтуном збереглися й досі. Після поразки у півфіналі чемпіонату світу О’Салліван щиро привітав опонента і навіть запросив його після гри до своєї роздягальні.

"Він і так дуже відомий у Китаї, але якщо стане чемпіоном світу, це буде неймовірно. Він буде мегазіркою. Це буде просто неймовірно для снукеру, та й для його життя також", – зазначив Ронні після того матчу.

Початок злету

Прорив Чжао стався у сезоні-2021/22, коли він здобув титул чемпіона Великої Британії, перемігши у фіналі Луку Бреселя з рахунком 10:5. У віці 24 років Чжао став наймолодшим переможцем цього турніру з часів Трампа у 2011 році. Він виявився четвертим небританським переможцем в історії UK Championship після ірландця Петсі Фейгана, китайця Діна Цзюньхуея та австралійця Ніла Робертсона. А також четвертим гравцем з материкового Китаю, який виграв рейтинговий титул, після Діна, Ляна Веньбо та Яня Бінтао.

Чжао Сіньтун після перемоги на UK Championship-2021 Getty images

Та перемога дозволила йому вперше увійти до топ-16 світового рейтингу і забезпечити місце на другому турнірі "Потрійної корони" – Мастерсі. А менше ніж за два місяці Сіньтун переміг Яня Бінтао з рахунком 9:0 у фіналі German Masters, ставши лише третім гравцем в історії (після Стіва Девіса та Ніла Робертсона), який виграв двосесійний рейтинговий фінал "на нуль".

У тому ж сезоні Чжао вперше зіграв у "Крусіблі", отримав там першу перемогу (над Джеймі Кларком), але вилетів у другому раунді від Стівена Магвайра. І саме тоді, у травні 2022, піднявся на найвищу для себе (поки що) сходинку світового рейтингу – шосту.

Чжао Сіньтун Getty images

"Він може стати найвидатнішим гравцем усіх часів завдяки своєму таланту, своїм здібностям. Я завжди кажу, що він – це Роджер Федерер з києм для снукеру в руках", – так О'Салліван оцінив виступи Сіньтуна у 2022 році.

Прикра помилка чи свідомий злочин?

А у січні 2023 сталася катастрофа. Чи то заслужене покарання. Всесвітня Асоціація професійного більярду та снукеру (World Professional Billiards and Snooker Association, WPBSA) у рамках розслідування щодо договірних матчів, яке стосувалося десятьох китайських гравців, винесло "вирок". Серед "засуджених" був і Чжао Сіньтун.

Двох снукеристів – Ляна Веньбо та Лі Хана – відсторонили довічно. Вони брали участь у "договірних" матчах, робили ставки на снукерні поєдинки, змушували інших гравців "здавати" гру і т.п. (нагадаємо: під час пандемії COVID китайці, що жили в Британії, не могли повернутися на батьківщину; а у виниклій "шеффілдській діаспорі" снукеристів на провідні ролі вийшли старші за віком Лян та Лі). Решта вісім гравців отримали тимчасову дискваліфікацію – аж до 5 років 4 місяців (хоча дехто спершу був відсторонений від офіційних матчів на 8 років, проте потім цей термін скоротили). Серед них був і 22-річний Янь Бінтао, перший гравець, народжений у 2000 році, який став професіоналом. На той момент він займав 23 сходинку у світовому табелі про ранги. І отримав 7 років дискваліфікації, які потім скоротили до 5.

Проте найсильнішим з дискваліфікованих гравців був, без сумніву, Чжао Сіньтун. Він мав на той час два рейтингових титули та займав 11 рядок світового рейтингу. І отримав відсторонення на 2,5 роки… Як зазначено в офіційних джерелах, Чжао "погодився на звинувачення у співучасті в домовленості з іншим гравцем стосовно двох матчів та самостійних ставках на ці матчі". Що ж сталося насправді?

Річ у тім, що учасникам Туру категорично заборонено робити ставки на будь-які снукерні матчі. Ну й тим більше – домовлятися про результат. Що зробив Сіньтун? По-перше, він був єдиним з десяти обвинувачених, хто "сам не домовлявся про жоден матч". По-друге, його участь обмежувалася розміщенням ставок за Яня через Лі. Також було зазначено, що він намагався відмовити Яня, якого знав з 16 років, від договірних матчів, і що просто не бачив іншого вибору, окрім як зробити ставки за Біньтао, який сам отримав би набагато суворіше покарання.

Комісія також встановила, що Чжао виявив "щире каяття за свої дії", визнав звинувачення за першої ж нагоди та сам не мав рахунку для ставок. Тобто Сіньтун отримав досить суворе покарання за досить незначне порушення. Втім, керівництво Туру й не приховувало, що оці "показові страти" мають стати потужним стримуючим фактором для будь-яких гравців, які надумають вплутуватися в договірні матчі.

Чжао розкаявся, повністю визнав провину, нічого не приховував – і термін дискваліфікації йому скоротили до 20 місяців. При цьому на батьківщині місцева асоціація винесла свій вирок і міняти його не стала. Тому в Китаї Сіньтуна "забанено" аж до 1 липня 2025 року.

"Китайська асоціація більярду та снукеру підтвердила, що їхні санкції застосовуються лише до материкового Китаю, і що Чжао Сіньтуну дозволено грати на змаганнях за межами Китаю після закінчення терміну дискваліфікації WPBSA", – заявили на батьківщині.

Але у змаганнях WPBSA він зміг брати участь з 1 вересня 2024. Чим скористався на всі 100 – та, мабуть, на всі 1000 – відсотків.

Новий злет

Чжао повернувся до лав професіоналів через Q-тур. Це серія турнірів, у якій беруть участь аматори та колишні професійні гравці, що змагаються за право грати в основному Турі – так би мовити, "нижча ліга". Сіньтун виграв чотири турніри Q-туру поспіль у період з жовтня 2024 року по січень 2025 року, тим самим гарантувавши собі перше місце в рейтингу Q-туру та забезпечивши повернення до професійних змагань у сезоні-2025/26. При цьому став першим гравцем, який зробив максимальний брейк у Q-турі, двічі досягнувши цього результату в турнірах №3 та 4.

Ще не маючи статусу професіонала, Чжао отримав запрошення на UK Championship, який пройшов у кінці листопада. Він успішно здолав кваліфікацію, але у першому ж раунді поступився Шону Мерфі (3:4). Проте в основному всіх цікавила не форма Сіньтуна і не якість його гри, а те, як до нього ставляться інші гравці. Мерфі після перемоги заявив: "Ми всі робили помилки, він відбув свій термін, йому слід дати можливість повернутися в Тур".

Шон Мерфі та Чжао Сіньтун

А вже отримавши право на участь у Турі з наступного сезону, Сіньтун на правах аматора взяв участь і в чемпіонаті світу.

Новий герой "Крусіблу"

Оскільки більшість китайських професійних снукеристів проживає у Шеффілді, чемпіонат світу-2025 став для них майже домашнім турніром. Цього року з 32 учасників 1/16 фіналу десятеро були китайцями. Тому суто математична ймовірність здобуття титулу кимось із них була найвищою за всі попередні турніри. Букмекери вважали, що з усіх представників Піднебесної найкращі шанси виграти чемпіонат мав саме Чжао. Однак справжніми фаворитами, звісно, вважалися інші гравці – і Трамп, і Вілсон, і той же О’Салліван.

Чжао, не маючи статусу професіонала, почав шлях до корони "Крусіблу" з найнижчої сходинки – з першого етапу кваліфікації. 8 квітня він здолав гонконгського гравця Ка Вая Ченга – 10:3. При цьому китаєць оформив 9 великих серій, в т.ч. 4 сенчурі. Далі обіграв співвітчизника Лонга Цзехуаня з рахунком 10:8. І знову – 11 (!) великих серій, в т.ч. 2 "сотні". У третьому раунді Чжао чекало ще одне "китайське дербі" – цього разу проти Лю Хаотяня. 10:4, 8 серій, з яких 3 – сотенні. 15 квітня Чжао переміг Елліота Слессора – 10:8, 7 серій, в т.ч. 3 сенчурі. Отже, за 8 днів Сіньтун виграв 4 матчі, провівши 63 фрейми і оформивши 12 "сотень". Визначний результат!

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Ну а в "Крусіблі" Чжао продовжив переможну ходу до чемпіонства. При цьому його серійність спершу почала знижуватися. 21 квітня в 1/16 він обіграв минулорічного фіналіста чемпіонату світу Джека Джонса – 10:4. 10 великих серій, але лише 1 сотенна. У матчі проти Лея Пейфаня (13:10) було тільки сім півсотенних брейків. Чвертьфінал Чжао Сіньтун – Кріс Вейкелін взагалі став єдиним на турнірі поєдинком без сенчурі (в активі Чжао було 5 серій "50+").

Чжао Сіньтун Getty images

А після того – новий сплеск серійності. Про півфінал з Ронні О’Салліваном сказано багато. Додамо лише, що у 24-х зіграних фреймах (матч завершився з рахунком 17:7) Сіньтун оформив 15 великих серій, у тому числі 3 сенчурі. Фінал з Марком Вільямсом (4-5 травня) Чжао виграв досить впевнено – 18:12. На його рахунку – 14 великих серій, 2 з яких були сотенними. Тобто за 15 днів чемпіон провів 109 партій у п’яти виграних матчах, оформивши 6 сенчурі.

Отже, Чжао Сіньтун став першим китайцем (і азіатом), який виграв чемпіонат світу. Він повторив досягнення Террі Гріффітса (1979) та Шона Мерфі (2005), які ставали чемпіонами, почавши турнір з кваліфікаційних поєдинків. Проте Чжао став першим, кому прийшлося для цього виграти аж 9 матчів (загалом у турнірі він зіграв 172 фрейми, вигравши 111!).

Ще один досить цікавий момент. Наразі Сіньтуна офіційно немає у рейтингу, але на початку наступного сезону він підніметься відразу на 11-ий рядок! При цьому буде сіяним під №2 у більшості змагань як чемпіон світу.

А що відчуває сам герой?

"Дійти до фіналу та підняти трофей неймовірно важко. Я грав у цьому турнірі 29 днів, майже цілий місяць. Виграв дев'ять матчів, усі у "довгому" форматі. Це було справді неймовірно важко. Відколи я почав серйозно грати в снукер, ця мрія завжди була зі мною. Але тепер я справді здійснив її. Коли я підняв трофей, я ледве міг у це повірити. Це було схоже на сон. Але це справді сталося", – розповідав Сіньтун після матчу.

Чжао Сіньтун Getty images

Через день після завершення чемпіонату Чжао вилетів до Шеньчженя, щоб провести час з родиною та друзями. Однак він з нетерпінням чекає наступного сезону, адже вперше буде представлений як чемпіон світу на турнірі Shanghai Masters вже у липні. До того часу саме завершиться і термін його дискваліфікації на батьківщині. Тож аншлаги на цьому турнірі забезпечені!

Чжао Сіньтун Getty images

"Думаю, що наступного сезону моя форма буде ще кращою, – розмірковує Сіньтун. – Чесно кажучи, я не ставив перед собою високих очікувань перед чемпіонатом світу, оскільки мені довелося починати з першого ж раунду кваліфікації. Тож надалі я переосмислю свій менталітет і намагатимуся виграти ще більше матчів. Я знаю, що для спортсмена дійсно високого рівня виклики будуть лише більшими, і попереду буде більше випробувань. Мені доведеться продовжувати навчатися та розвиватися завдяки їм".

Що ж, його шлях до вершини був доволі складним. Проте наполеглива праця допомогла не лише не втратити, а й покращити форму. А незгоди, здається, тільки загартували нервову систему Чжао. Вважатимемо, що "вогонь і воду" він пройшов. Тепер настав час випробування "мідними трубами". Спостерігати буде цікаво!