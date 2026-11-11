Українські снукеристи дізналися cуперників у кваліфікації German Masters 2027

Юліан Бойко, Антон Казаков і Михайло Ларков дізналися суперників у кваліфікації на турнір German Masters 2027.

Результати жеребкування опублікувала пресслужба World Snooker Tour.

Суперником Юліана буде Джиммі Вайт. 63-річний англієць був зіркою снукера в 1980-ті та 1990-ті роки. Він шість (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) разів виходив у фінал чемпіонату світу, але щоразу зазнавав поразки.

Наразі він поєдинує виступи з роботою експерта на телебаченні. Торік Юліан грав проти Джиммі у кваліфікації Scottish Open 2025, де впевнено обіграв ветерана з рахунком 4:1. У разі успіху на Бойка очікуватиме Меттью Селт.

Антон Казаков у першому раунді зіграє з Девідом Грейсом. Якщо Антон пройде далі, то його опонентом стане досвідчений Раян Дей, який за кар'єру виграв чотири рейтингові титули.

Михайло Ларков за столом зійдеться з Чжао Ханьяном. У наступному етапі його очікуватиме Зак Шуреті, якщо українець подолає китайця.

Матчі першого раунду кваліфікації відбудуться 16 листопада у "Робін Парк Центр" у місті Віган, Англія.

Турнір German Masters триватиме з 25 по 31 січня у Берліні на арені "Темподром".

Нагадаємо, на турнірі Champion of Champions 2026 визначилися два півфіналісти.