Ларков зіграє з кривдником О'Саллівана: результати жеребкування кваліфікації UK Championship

Юліан Бойко, Антон Казаков і Михайло Ларков дізналися суперників у кваліфікації на UK Championship – один із найпрестижніших турнірів в історії снукеру.

Результати жеребкування повідомила пресслужба World Snooker Tour.

Михайло Ларков і Антон Казаков розпочнуть свій шлях із першого раунду. Юліан Бойко – з другого, оскільки знаходиться вище в рейтингу WST.

Читайте також : Українські снукеристи дізналися cуперників у кваліфікації German Masters 2027

Суперником Ларкова спочатку буде Ка Вай Чун із Гонконгу. Нещодавно цей снукерист наробив галасу в Белфасті на Northern Ireland Open. Спочатку він здолав Ронні О'Саллівана (4:3), а потім декласував досвідченого Стюарта Бінгема (4:0). Зупинив його ходу лише Девід Гілберт (2:4).

У разі успіху Михайла в другому колі очікуватиме Цзян Цзюн. Що цікаво, китаєць цього сезону також обігрував О'Саллівана (5:2). Відбулося це в першому колі Shenzhen Open.

Казаков у першому колі кваліфікації зійдеться за столом з Олівером Брауном. Англієць цього сезону знає смак перемог над українцями.

Він двічі обіграв Михайла Ларкова. Спочатку під час кваліфікації на Wuhan Open (5:2), а трохи згодом і в кваліфікації на Scottish Open (4:2).

Бойка очікує зустріч із переможцем пари Леон Кроулі – Шон О'Салліван (не родич Ронні – прим.). Якщо Юліан переможе, то на нього в фінальному раунді кваліфікації очікуватиме Сі Цзяхуей – півфіналіст ЧС-2023.

Кваліфікаційні раунди відбудуться з 21 по 26 листопада у Лестері.

UK Championship проводиться з 1977 року. Цей захід, а також Masters та чемпіонат світу утворюють турніри "Потрійної корони". Гравець, який виграв усі три турніри "Потрійної корони" отримує право носити вишиту корону на жилеті, щоб відобразити це досягнення.

Лише 11 снукеристів змогли підкорити подібне. Стівен Хендрі (двічі), Стів Девіс і Марк Вільямс зуміли виграти три турніри протягом одного сезону.