Колишнього чемпіона світу звинувачують у сексуальних злочинах над дітьми

Колишнього чемпіона світу зі снукеру Грема Дотта звинуватили в сексуальних злочинах над дітьми.

Про це повідомляє Guardian. Деталі додає BBC.

47-річного чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві над хлопчиком і дівчинкою.

Судові документи стверджують, що він знущався над дівчиною в Глазго між 1993 і 1996 роками. Інший злочин відбувався над хлопцем між 2006 і 2010 роками. Дітям на той момент було близько 10 років.

Уже відомо, що Дотт відсторонений керівним органом спорту, Всесвітньою асоціацією професійного більярду та снукеру (WPBSA).

" Грем Дотт був відсторонений WPBSA через справу, яку заплановано слухати у Високому суді Шотландії. Поки тривають судові розгляди, було б недоречно, щоб WPBSA робила будь-які подальші коментарі", – йдеться в заяві.

Відомо, що перше судове засідання відбудеться 11 червня.

Дотт вперше дебютував на міжнародному рівні у 1994 році. Перед цим він зумів виграти чемпіонат Великобританії серед молоді до 19 років у 1992 році та чемпіонат Шотландії серед аматорів у 1993 році.

Його найбільший успіх відбувся у 2006 році. Саме тоді Дотт став чемпіоном світу, перемігши у фіналі World Snooker Championship Пітера Ебдона. Грем також дійшов до фіналу в 2004 році, коли його переміг Ронні О'Салліван, і в 2010 році, програвши австралійцю Нілу Робертсону.

Нагадаємо, 14-річний поляк Міхал Шубарчик може перевершити рекорд легендарного Ронні О'Саллівана.