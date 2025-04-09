Колишнього чемпіона світу звинувачують у сексуальних злочинах над дітьми
Колишнього чемпіона світу зі снукеру Грема Дотта звинуватили в сексуальних злочинах над дітьми.
Про це повідомляє Guardian. Деталі додає BBC.
47-річного чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві над хлопчиком і дівчинкою.
Судові документи стверджують, що він знущався над дівчиною в Глазго між 1993 і 1996 роками. Інший злочин відбувався над хлопцем між 2006 і 2010 роками. Дітям на той момент було близько 10 років.
Уже відомо, що Дотт відсторонений керівним органом спорту, Всесвітньою асоціацією професійного більярду та снукеру (WPBSA).
"Грем Дотт був відсторонений WPBSA через справу, яку заплановано слухати у Високому суді Шотландії. Поки тривають судові розгляди, було б недоречно, щоб WPBSA робила будь-які подальші коментарі", – йдеться в заяві.
Відомо, що перше судове засідання відбудеться 11 червня.
Дотт вперше дебютував на міжнародному рівні у 1994 році. Перед цим він зумів виграти чемпіонат Великобританії серед молоді до 19 років у 1992 році та чемпіонат Шотландії серед аматорів у 1993 році.
Його найбільший успіх відбувся у 2006 році. Саме тоді Дотт став чемпіоном світу, перемігши у фіналі World Snooker Championship Пітера Ебдона. Грем також дійшов до фіналу в 2004 році, коли його переміг Ронні О'Салліван, і в 2010 році, програвши австралійцю Нілу Робертсону.
Нагадаємо, 14-річний поляк Міхал Шубарчик може перевершити рекорд легендарного Ронні О'Саллівана.