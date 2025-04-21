Зірковий бельгієць: Я – Роналдінью у світі снукеру

Бельгійський гравець у снукер Лука Бресель, який сенсаційно став чемпіоном світу в 2023 році, зізнався, що не відноситься до цієї гри занадто серйозно, а просто намагається отримати кайф від виступів.

Його слова цитує Dailyrecord.co.uk.

"Я просто не дуже думаю про перемогу в турнірах і тому подібне. Мені просто подобається грати в гру. Я більше схожий на Роналдінью в снукері. Це все лише для розваг і веселощів, а також для хорошого життя, це для мене важливіше. Так що так, без тиску. Я насправді не думав про можливість виграти другий титул чемпіона світу. Мене це не дуже цікавить. Якщо це станеться, то станеться, але якщо ні, то нічого страшного. Я завжди буду аутсайдером. Якщо я буду грати добре, то все може статися, ви знаєте, але я також можу легко програти в першому раунді", – сказав Лука.

Бресель ніколи не вигравав жодного матчу на чемпіонаті світу до неймовірної серії в 2023 році, яка включала перемоги над колишніми чемпіонами світу Марком Вільямсом і Ронні О'Салліваном, а потім він завоював титул у фіналі проти чотириразового чемпіона Селбі.

Бресель вважається одним із найбільших шоуменів у світі снукеру. Він відомий тим, що мало тренується, може пропускати важливі турніри або грандіозно святкувати перемоги над іменитими суперниками.

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Наприклад, у 2023 році після сенсаційної перемоги над Марком Вільямсом він зізнавався, що "гучно відсвяткував і виходив на матч із Салліваном майже п'яним".

У першому матчі ЧС-2025 бельгієць зіграє проти Раяна Дея. З результатами жеребкування першого раунду можна ознайомитися ТУТ.