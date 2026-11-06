Бойко: Перед грою з Селбі мандражу не було

Український снукерист Юліан Бойко пригадав свій матч проти чотириразового чемпіона світу Марка Селбі (2:4) на турнірі British Open 2026. Селбі – кумир для Юліана, але через це не було мандражу.

Про це Бойко сказав в інтерв'ю "Чемпіону".

"Якщо чесно, то ні. Навпаки, можливо, навіть трохи простіше психологічно грати проти представників топ-16. З певної точки зору ти для них – андердог. Ніхто не очікує, що ти переможеш. Це знімає з тебе тиск і психологічну напругу. Я просто хотів насолодитися моментом. Відчував, що перебуваю в хорошій формі, тому зможу нав'язати боротьбу. Сильного хвилювання не було. Трохи позначився хіба що пізній початок матчу. Ми й завершили його близько опівночі. Відчуваю, що в такий час, коли ти вже стомлений, напруги взагалі немає. Просто зосереджуєшся на кожному ударі. Мені поки що складно грати пізні матчі".

21-річний снукерист пригадав свою першу зустріч із Марком, яка відбулася ще в 2017 році.

"Мені тоді було 12 років. Це був перший наш приїзд до Англії, до Star Snooker Academy. Так збіглося, що Марк тоді проводив спаринг із моїм теперішнім тренером Крісом. Вони закінчили тренувальну гру, і Марк погодився зіграти кілька фреймів із різними юніорами. Нас було двоє чи троє. Звісно, для мене, як для дитини, це стало величезним натхненням продовжувати займатися снукером, адже Марк завжди був моїм кумиром. І досі ним залишається".

Нагадаємо, іменитий Джон Хіггінс пробився до фіналу International Championship.