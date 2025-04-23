Картер розповів, коли зародилося його протистояння з О'Салліваном

Англійський снукерист Алістер Картер розповів, чому у нього складні відносини з Ронні О'Салліваном. Алі зізнався, що вони часто тренувалися разом, але потім почали віддалятися один від одного.

Слова Картера цитує Snookerhq.com.

"Коли мені було 16 чи 17 років, ми часто тренувалися разом. Я лише розпочинав свою професійну кар'єру. А він часто приїжджав до Вітхема. Пам'ятаю, він грав там щодня протягом кількох місяців. І ми тренувалися разом. Приблизно водночас я вперше дійшов до півфіналу Гран-прі. А потім виграв чемпіонат Benson & Hedges. Що, безперечно, мені дуже допомогло. У міру зростання мого рівня професіоналізму наші стосунки ставали… складними. Не скажу, що погані. Не зовсім точне визначення. Просто важко підібрати слова. Коли ми стали суперниками, стали траплятися епізоди, коли він просто ігнорував мене під час зустрічі", – сказав Картер.

45-річний англієць також додав, що не хоче занадто сильно обговорювати моральні принципи Ронні, адже вони не є близькими друзями.

"Щиро кажучи, я не дуже багато знаю про нього особисто. Я суджу з того, що бачу. Не можу сказати, що маю до нього якісь негативні почуття. Ми не настільки близькі, щоб він грав значну роль у моєму житті. Безумовно, всі знають про його майстерність у снукері. Але про нього, як про людину, мені важко щось сказати. Кожен сам повинен скласти про нього думку. Але, як кажуть, що б ти не сказав, віддані шанувальники Ронні в будь-якому разі будуть проти тебе. Тому я волію не висловлюватися", – додав Алістер.

Картер та О'Салліван двічі грали у фіналі World Snooker Championship. Обидва рази (2008, 2012) тріумфатором ставав Ронні.

Нагадаємо, вчора вони зіграли першу сесію свого матчу. "Ракета" поки що попереду з рахунком 5:4. Гра триватиме до 10 виграних фреймів.