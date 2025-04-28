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О'Салліван пояснив, чому вирішив потиснути руку принциповому супернику

Руслан Травкін — 28 квітня 2025, 11:57
О'Салліван пояснив, чому вирішив потиснути руку принциповому супернику
Ронні О'Салліван
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Семиразовий чемпіон світу Ронні О'Салліван розповів, чому потис руку Алі Картеру перед матчем. Між гравцями тривалий період була ворожнеча і навіть конфлікти.

Слова Ронні передає Metro.co.uk.

"У нас з Алі добрі стосунки. Знаєте, я сам тоді переживав не найкращі часи. Та й він, напевно, переживав не найкращі часи. Ти просто кажеш щось. А коли сказав, то гадаєш: "Навіщо я це сказав? Невже?".

Розумієте, що я? То було через емоції", – сказав Ронні.

Зазначимо, що вони грали двічі у фіналі World Snooker Championship (2008 та 2012). В обох випадках тріумфатором був "ракета".

Та найбільші конфлікти сталися потім. У 2018 році О'Салліван штовхнув Картера плечем під час гри, що викликало першу публічну сварку між ними.

У 2024 році Картер звинуватив О'Саллівана в "огидній" поведінці за столом під час фіналу Мастерсу. У відповідь О'Салліван порадив йому "звернутися до психолога", що призвело до розслідування з боку снукерної асоціації.

Вони зійшлися в 1/16 цьогорічного ЧС – Ронні О'Салліван здобув упевнену перемогу.

Нагадаємо, Алістер розповів, чому зародилося їхнє протистояння. 

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Ронні О'Салліван

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