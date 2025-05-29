Китайський дубль: визначилася чемпіонка світу зі снукеру

Зірка жіночого снукеру Бай Юлу стала чемпіонкою світу 2025 року.

У фіналі 21-річна китаянка обіграла Мінк Натчарут із Таїланду з рахунком 6:4.

Світову першість приймав китайський Дунгуань. Зазначимо, що торік ці ж спортсменки також зійшлися у фіналі, тоді Бай святкувала перемогу з рахунком 6:5.

25-річна Мінк програла свій третій фінал – у 2019 році вона поступилася Ріанн Еванс. Утім, Натчарут зуміла стати переможницею в 2022 році, коли переграла бельгійку Венді Дженс.

Перший чемпіонат світу серед жінок відбувся в 1976 році. З того часу проходив майже щорічно. Рекордсменкою за перемогами є англійка Ріанн Еванс, яка виграла всі 12 разів, коли доходила до фіналу.

Champions of the World 🏆 🇨🇳 pic.twitter.com/OHuIeNTUVD — WST (@WeAreWST) May 27, 2025

Нагадаємо, тріумфатором чоловічого чемпіонату світу став також представник Китаю Чжао Сіньтун.