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Китайський дубль: визначилася чемпіонка світу зі снукеру

Руслан Травкін — 29 травня 2025, 18:21
Китайський дубль: визначилася чемпіонка світу зі снукеру
Бай Юлу
x.com/WomensSnooker

Зірка жіночого снукеру Бай Юлу стала чемпіонкою світу 2025 року.

У фіналі 21-річна китаянка обіграла Мінк Натчарут із Таїланду з рахунком 6:4.

Світову першість приймав китайський Дунгуань. Зазначимо, що торік ці ж спортсменки також зійшлися у фіналі, тоді Бай святкувала перемогу з рахунком 6:5.

25-річна Мінк програла свій третій фінал – у 2019 році вона поступилася Ріанн Еванс. Утім, Натчарут зуміла стати переможницею в 2022 році, коли переграла бельгійку Венді Дженс.

Перший чемпіонат світу серед жінок відбувся в 1976 році. З того часу проходив майже щорічно. Рекордсменкою за перемогами є англійка Ріанн Еванс, яка виграла всі 12 разів, коли доходила до фіналу.

Нагадаємо, тріумфатором чоловічого чемпіонату світу став також представник Китаю Чжао Сіньтун

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