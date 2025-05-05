Перший чемпіон світу з Китаю: Сіньтун переміг Вільямса у фіналі World Snooker Championship 2025

Сьогодні, 5 травня, завершився чемпіонат світу зі снукеру 2025. У фіналі World Snooker Championship 2025 зійшлися китаєць Чжао Сіньтун (а) і валлієць Марк Вільямс (6).

Перемогу святкував 28-річний Чжао, який обіграв суперника з рахунком 18:12.

Сіньтун здобув солідний гандикап ще вчора, 4 травня, коли виграв першу чверть із рахунком 7:1. У другій сесії не сильно підпустив триразового чемпіона світу - 11:6.

Якщо 50-річний Вільямс іноді не забивав прості м'ячі, то Чжао, навпаки, відзначався флюками (випадково забитими кулями – прим.).

Видно, це ще більше змусило ветерана засумніватися в своїх силах. Сіньтун без особливих проблем довів до перемоги. Вечірню сесію він розпочав яскраво – 4 фрейми поспіль. Але Чжао зібрався та довів до перемоги.

Сіньтун – перший чемпіон світу з Китаю. Вперше чемпіонат світу зі снукеру був зіграний у 1927 році. За цей час лише чотири рази титул здобував не представник Великої Британії: Хорас Ліндрум (Австралія, 1952 рік), Кен Догерті (Ірландія, 1997), Ніл Робертсон (Австралія, 2010) та Лука Бресель (Бельгія, 2023).

Більярд – World Snooker Championship 2025

Фінал, 4-5 травня

Чжао Сіньтун (Китай) – Марк Вільямс (Вельс) 18:12

ZHAO XINTONG IS THE CHAMPION OF THE WORLD! 🏆#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/z8xyRzHHZ2 — WST (@WeAreWST) May 5, 2025

Зазначимо, що Чжао для проходу в основну стадію ЧС-2025 подолав усі 4 кваліфікаційні раунди. Справа в тому, що він через 20-місячну дискваліфікацію, пов'язану з участю в скандалі з договірними матчами у 2023 році втратив професійний статус.

За перемогу Сіньтун отримав 500 тисяч фунтів, а також 10 000 рейтингових очок.

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Минулого року тріумфатором став англієць Кайрен Вілсон. Цього року він вибув у першому раунді від китайця Лея Пейфаня.

Намагалися відібратися на World Snooker Championship 2025 українці Юліан Бойко та Антон Казаков. Бойко вибув у півфіналі кваліфікації, а ось Казаков у другому раунді кваліфікації зазнав поразки від 6-разового фіналіста ЧС Джиммі Вайта.