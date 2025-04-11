Не Вілсон, і не Трамп: семиразовий чемпіон світу назвав фаворита World Snooker Championship-2025

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру шотландець Стівен Хендрі вважає, що переможцем World Snooker Championship-2025 стане англієць Марк Селбі.

Його слова цитує Metro.co.uk.

"Протягом останніх кількох місяців я говорив про Селбі, і моя думка не змінилася. Я думаю, що він є фаворитом на перемогу. Чемпіонат світу – це марафон, а чи не спринт. І Марк має ментальну силу, щоб витримати це випробування", – заявив Хендрі.

56-річний Хендрі був лідером світового рейтингу снукеру з квітня 1990 до серпня 1998 року. За кар'єру він 7 разів (1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 та 1999) вигравав World Snooker Championship.

41-річний Селбі також був чемпіоном світу, але лише 4 рази. Йому це вдавалося зробити в 2014, 2016, 2017 та 2019 роках.

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Чинним чемпіоном є Кайрен Вілсон. Також претендентом на перемогу вважається Джадд Трамп, який є лідером світового рейтингу.

Чемпіонат світу-2025 стартує 19 квітня. Українець Юліан Бойко з перемоги розпочав виступ у кваліфікації до ЧС зі снукеру.

Нагадаємо, колишнього чемпіона світу зі снукеру Грема Дотта звинуватили в сексуальних злочинах над дітьми.