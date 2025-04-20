Чинний чемпіон світу вибув у першому раунді: Вілсон сенсаційно програв Пейфаню

Чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон склав повноваження. Він поступився 21-річному китайцю Лей Пейфаню.

Гра завершилася з рахунком 10:9.

Дебютант "Крусібла" Пейфань успішно стартував, повівши 2:0. Наступні шість фреймів "забрав" Кайрен. Здавалося, що перемога від нього нікуди не подінеться.

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Проте 21-річний суперник відповів ще краще – 7 фреймів поспіль. Вілсон зумів проявити надзусилля і зрівняв рахунок.

На початку вирішального фрейму гравці обмінялися короткими підходами, але після помилки Кайрена Лей отримав шанс провести серію, якою скористався. Переможним для Пейфаня стала серія у 66 очок – його десята залікова серія у цьому матчі.

Більярд – World Snooker Championship 2025

1/16 фіналу

Лей Пейфань (Китай) – Кайрен Вілсон (Англія, 2 номер світового рейтингу) 10:9

KYREN WILSON IS OUT! 🤯



What a performance from Lei Peifan - he stuns the 2024 World Champ 👏#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/XakosXNRyJ — WST (@WeAreWST) April 19, 2025

THE CRUCIBLE CURSE STRIKES AGAIN! 🤯



Lei Peifan produces an exceptional display to defeat World Champion Kyren Wilson in a decider!#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/BhrWppDxyA — WST (@WeAreWST) April 19, 2025

Нагадаємо, раніше Вілсон говорив, що чудово провів рік у статусі чемпіона світу.