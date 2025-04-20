Чинний чемпіон світу вибув у першому раунді: Вілсон сенсаційно програв Пейфаню
Чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон склав повноваження. Він поступився 21-річному китайцю Лей Пейфаню.
Гра завершилася з рахунком 10:9.
Дебютант "Крусібла" Пейфань успішно стартував, повівши 2:0. Наступні шість фреймів "забрав" Кайрен. Здавалося, що перемога від нього нікуди не подінеться.
Проте 21-річний суперник відповів ще краще – 7 фреймів поспіль. Вілсон зумів проявити надзусилля і зрівняв рахунок.
На початку вирішального фрейму гравці обмінялися короткими підходами, але після помилки Кайрена Лей отримав шанс провести серію, якою скористався. Переможним для Пейфаня стала серія у 66 очок – його десята залікова серія у цьому матчі.
Лей Пейфань (Китай) – Кайрен Вілсон (Англія, 2 номер світового рейтингу) 10:9
Нагадаємо, раніше Вілсон говорив, що чудово провів рік у статусі чемпіона світу.