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Чинний чемпіон світу вибув у першому раунді: Вілсон сенсаційно програв Пейфаню

Руслан Травкін — 20 квітня 2025, 07:57
Чинний чемпіон світу вибув у першому раунді: Вілсон сенсаційно програв Пейфаню
Кайрен Вілсон (задній план)
x.com/WeAreWST

Чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон склав повноваження. Він поступився 21-річному китайцю Лей Пейфаню.

Гра завершилася з рахунком 10:9.

Дебютант "Крусібла" Пейфань успішно стартував, повівши 2:0. Наступні шість фреймів "забрав" Кайрен. Здавалося, що перемога від нього нікуди не подінеться.

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Проте 21-річний суперник відповів ще краще – 7 фреймів поспіль. Вілсон зумів проявити надзусилля і зрівняв рахунок.

На початку вирішального фрейму гравці обмінялися короткими підходами, але після помилки Кайрена Лей отримав шанс провести серію, якою скористався. Переможним для Пейфаня стала серія у 66 очок – його десята залікова серія у цьому матчі.

Більярд – World Snooker Championship 2025
1/16 фіналу

Лей Пейфань (Китай) – Кайрен Вілсон (Англія, 2 номер світового рейтингу) 10:9

Нагадаємо, раніше Вілсон говорив, що чудово провів рік у статусі чемпіона світу. 

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