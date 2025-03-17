Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

🥇Бойко здобув золото на чемпіонаті Європи U21 зі снукеру – ще один українець став бронзовим призером

Руслан Травкін — 17 березня 2025, 15:30
🥇Бойко здобув золото на чемпіонаті Європи U21 зі снукеру – ще один українець став бронзовим призером
Юліан Бойко (праворуч)
Instagram

Українець Юліан Бойко став переможцем чемпіонаті Європи EBSA (European Billiards and Snooker Association) зі снукеру у віковій категорії U21.

У фіналі Юліан переміг представника Англії Олівера Сайкса. Гра тривала всі 9 фреймів, але Бойко краще себе проявив в останньому, що і дозволило виграти гру 5:4.

Завдяки чемпіонству Бойко отримав путівку до Світового туру.

Сайкс у півфіналі здолав іншого українця Антона Казакова, який програв Оліверу з рахунком 0:4. Втім, Казаков став бронзовим призером турніру.

Нагадаємо, на етапі Кубка світу з фристайлу на роликових ковзанах серед дорослих та юніорів українські спортсмени здобули 4 медалі.

снукер Юліан Бойко

Юліан Бойко

Бойко не зміг здобути путівку до Всесвітнього туру зі снукеру, програвши у фіналі плейоф
Бойко пробився у фінал турніру за путівку до Всесвітнього туру зі снукеру
Юліан Бойко програв Грему в кваліфікації Welch Open
Український слід у снукері: "етнічний козак" Джек Лісовський та талановитий Юліан Бойко
Бойко та Казаков вилетіли з турніру 2024 Snooker Shoot Out, програвши у перших раундах

Останні новини