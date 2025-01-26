Підручний пропустить чемпіонат Європи 2025

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не виступатиме на чемпіонаті Європи 2025.

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел у збірній України.

Це рішення тренерський штаб ухвалив після гонки переслідування на шостому етапі Кубку світу в італійському Антгольці, в якій 33-річний біатлоніст не зміг фінішувати.

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Зазначимо, що після шести етапів Кубку світу Дмитро Підручний посідає 15 місце в загальному заліку, завдяки чому він гарантував собі місце в масстарті на чемпіонаті світу 2025, що відбудеться в лютому у швейцарському Ленцергайде.

Чемпіонат Європи 2025 з біатлону пройде з 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло. Планується, що біатлоністи основної української команди виступлять лише в естафеті, без Підручного. У решті гонок Україну представлятимуть спортсмени команди Б.