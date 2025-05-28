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Олімпійська висота. Відомо, де продовжить підготовку жіноча збірна України

Руслан Травкін — 28 травня 2025, 11:09
Олімпійська висота. Відомо, де продовжить підготовку жіноча збірна України
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Жіноча збірна України з біатлону проведе два тренувальних збори в Європі.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел.

З 30 травня до 10 червня команда "А" під керівництвом головного тренера Миколи Зоца буде тренуватися в австрійському Рамзау. А 20 червня вирушить до італійського Антгольц-Антерсельви. В Італії, на альпійському високогір’ї, команда буде тренуватися до 10 липня.

Лідерка команди Юлія Джима продовжує тренуватися в "змішаному" форматі. В олімпійської чемпіонки заплановано збір в Словенії. Але частину передсезонної підготовки титулована 34-річна біатлоністка буде проводити разом із командою.

Зазначимо, що саме в Антгольц-Антерсельві відбудуться біатлонні змагання в рамках зимової Олімпіади-2026.

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Нагадаємо, зараз команда завершує оздоровчий збір на Львівщині.

Антгольц біатлон Юлія Джима збірна України з біатлону Олімпійські ігри-2026

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