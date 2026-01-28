Олімпійський вогонь прибув на стадіон в Антгольці

Олімпійський вогонь прибув на біатлонну арену в Антгольці, де відбудуться змагання у межах Ігор-2026.

Про це повідомила пресслужба ОІ.

Вогонь на стадіон внесли три сестри Сантер – Наталі, Саскіа та Стефані. Дві дівчини з представників спортивної сем'ї є біатлоністками, а Стефані – членкиня збірної Італії з лижних перегонів.

Three sisters. One Flame.

Former biathlete Nathalie Santer and her sisters enter the Antholz/Anterselva Biathlon Arena, the Olympic biathlon venue just days away from competition.

Carrying the Olympic torch with your family? An unforgettable thrill. 😍#MilanoCortina2026… pic.twitter.com/WEe1Tc7mJl — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) January 27, 2026

Олімпіада-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо розпочнеться у середу, 4 лютого. Змагання завершаться 22 лютого. Що стосується саме біатлону, то у цьому виді спорту Ігри відбуватимуться в період з 8 по 21 лютого.

