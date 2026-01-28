Олімпійський вогонь прибув на стадіон в Антгольці
Олімпійський вогонь прибув на біатлонну арену в Антгольці, де відбудуться змагання у межах Ігор-2026.
Про це повідомила пресслужба ОІ.
Вогонь на стадіон внесли три сестри Сантер – Наталі, Саскіа та Стефані. Дві дівчини з представників спортивної сем'ї є біатлоністками, а Стефані – членкиня збірної Італії з лижних перегонів.
Олімпіада-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо розпочнеться у середу, 4 лютого. Змагання завершаться 22 лютого. Що стосується саме біатлону, то у цьому виді спорту Ігри відбуватимуться в період з 8 по 21 лютого.
Нагадаємо, напередодні Національний олімпійський комітет оголосив склад делегації збірної команди України на зимові Олімпійські ігри 2026 року.