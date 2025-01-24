Підручний: Біатлону не вистачатиме братів Бо

Дмитро Підручний в особистій розмові з норвежським біатлоністом Тар'єєм Бо висловив свій жаль через те, що біатлон втратить обох братів після цього сезону Кубку світу.

Про цю бесіду після спринту, в якому 33-річний українець посів п'яте місце, Підручний розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону".

"Я йому сказав, що я дуже засмучений, що він завершив кар'єру. Подякував йому за те, що він змагався. І за роки в біатлоні сказав, що він дуже велика людина. Мені дуже сумно щодо його завершення кар'єри. Так само дуже сумно, що такі двоє біатлоністів закінчують. Особливо приємно що вони підтримують Україну і заявляють про це на весь світ. Я думаю, що біатлону буде не вистачати їх обох. І для мене було великою честю змагатися з ними на одній трасі й боротися з ними. І я дуже радий, що виступав у цей період, коли вони також двоє були на лижні", – сказав Дмитро.

Нагадаємо, що минулого тижня про завершення кар'єри оголосив Йоганнес Бо. А сьогодні про це ж рішення повідомив і його брат Тар'єй.

Раніше тренерка збірної України Надія Бєлова ексклюзивно для "Чемпіона" розкрила склад команди на чоловічу естафету.