Легендарний Йоганнес Бо оголосив про завершення кар'єри у 2025 році

Легендарний норвезький біатлоніст Йоганнес Бо оголосив про завершення професійної кар'єри наприкінці сезону.

Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram.

"Останні шість сезонів я намагався поєднати кар'єру зі своєю сім'єю. Це було чудово, але важко. Тепер настав час обрати сім'ю пріоритетом.

Давайте насолоджуватись останніми гонками, перш ніж востаннє фінішувати у Голменколлені", – написав Бо.

На рахунку 31-річного Йоганнеса п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.

Зазначимо, що Йоганнес разом зі своїм братом Тар'єй раніше казав про плани одночасно завершити кар'єру.

Окрім того, біатлоніст вже називав дату, коли він попрощається із професійним спортом.

Раніше Бо зізнався, що хоче побити рекорд Уле-Ейнара Б’єрндалена за кількістю перемог на Кубку світу.