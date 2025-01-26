Тренер Підручного пояснив, чому українець не фінішував у переслідуванні

У чоловічій гонці переслідування в італійському Антгольці капітан збірної України Дмитро Підручний зійшов з дистанції після третьої стрільби, попри те, що мав 5-ту стартову позицію за підсумками спринту.

Особистий тренер 33-річного українця Юрай Санітра, який раніше очолював українську збірну, в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" пояснив, що сталося з його підопічним під час завершальної гонки шостого етапу Кубку світу з біатлону

"Я думаю, що це навантаження, яке у нього було останнім часом, з'явилося через те, що сьогодні під час старту у нього виникли проблеми зі спиною – сильне блокування, він не зміг продовжувати змагання. Зараз важко сказати, як далі відбуватиметься його відновлення, вся ця ситуація мене не радує. Я думав, що після цього Кубка світу ми перейдемо до підготовки в кращому настрої, у кращій ситуації", – зазначив Санітра.

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Також Санітра пояснив, завдяки чому Дмитро Підручний покращив у поточному сезоні свої показники швидкості на дистанції та влучності на вогневих рубежах.

"Не хочу якось аналізувати в середині сезону, але з упевненістю можу сказати, що Діма на всіх стартах показав дуже хороший фізичний рівень. Трохи ще не вистачає стабільності в стрільбі, але за статистикою стрільба покращилася в порівнянні з минулим роком. Я думаю, що це результат того, що цього сезону ми знайшли інший підхід до тренувань. Я дивився на те, що роблять наші суперники: якщо хочемо змагатися з норвежцями, треба тренуватися, як норвежці. Цього року ми наблизилися до цієї моделі, багато змінили у структурі тренувань та їх інтенсивності. Це і продемонструвало прогрес Діми цього сезону".

Нагадаємо, Юрай Санітра очолював чоловічу збірну України з 2016 по 2024 роки. У сезоні 2020/21 словацький фахівець також тренував жіночу збірну України.

Зазначимо, що після шести етапів Кубку світу Дмитро Підручний посідає 15 місце в загальному заліку, завдяки чому він гарантував собі місце в масстарті на чемпіонаті світу 2025, що відбудеться в лютому у швейцарському Ленцергайде.