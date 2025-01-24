Слідом за братом. Тар’єй Бо оголосив про завершення кар’єри

Зірковий норвезький біатлоніст Тар’єй Бо оголосив про завершення спортивної кар’єри наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє NRK.

36-річний спортсмен оголосив про своє рішення після перемоги в спринті на шостому етапі Кубку світу в Антгольц-Антерсельві, не стримавши при цьому сліз.

"Я пообіцяв собі, що коли наступного разу переможу, я оголошу про завершення кар’єри. У роздягальні я відправив своїй дружині повідомлення про те, що зараз оголошу про своє рішення. У відповідь я отримав тільки серце. Багато хто говорить про Олімпіаду, але протягом усієї нинішньої зими я відчував, що пора поставити крапку. Я досі один із найкращих у світі, і хочу піти зі спорту саме таким. Тепер я хочу проводити більше часу з сім’єю", – заявив норвежець.

Тар’єй Бо дебютував на Кубку світу в сезоні-2008/09. У 2011 році виграв загальний залік Кубку світу. Сумарно за кар’єру здобув 15 особистих перемог на Кубку світу та 70 разів піднімався на подіум. Бо-старший – триразовий олімпійський чемпіон (всі перемоги – в естафетах) та 11-разовий чемпіон світу (із цих титулів два – особисті).

Нагадаємо, минулого тижня про завершення кар’єри оголосив молодший брат Тар'єя, Йоганнес Бо.