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Слідом за братом. Тар’єй Бо оголосив про завершення кар’єри

Олег Дідух — 24 січня 2025, 17:27
Слідом за братом. Тар’єй Бо оголосив про завершення кар’єри
Тар'єй Бо
Getty Images

Зірковий норвезький біатлоніст Тар’єй Бо оголосив про завершення спортивної кар’єри наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє NRK.

36-річний спортсмен оголосив про своє рішення після перемоги в спринті на шостому етапі Кубку світу в Антгольц-Антерсельві, не стримавши при цьому сліз.

"Я пообіцяв собі, що коли наступного разу переможу, я оголошу про завершення кар’єри. У роздягальні я відправив своїй дружині повідомлення про те, що зараз оголошу про своє рішення. У відповідь я отримав тільки серце.

Багато хто говорить про Олімпіаду, але протягом усієї нинішньої зими я відчував, що пора поставити крапку. Я досі один із найкращих у світі, і хочу піти зі спорту саме таким. Тепер я хочу проводити більше часу з сім’єю", – заявив норвежець.

Тар’єй Бо дебютував на Кубку світу в сезоні-2008/09. У 2011 році виграв загальний залік Кубку світу. Сумарно за кар’єру здобув 15 особистих перемог на Кубку світу та 70 разів піднімався на подіум. Бо-старший – триразовий олімпійський чемпіон (всі перемоги – в естафетах) та 11-разовий чемпіон світу (із цих титулів два – особисті).

Нагадаємо, минулого тижня про завершення кар’єри оголосив молодший брат Тар'єя, Йоганнес Бо.

Завершення кар'єри Кубок світу з біатлону Тар'єй Бо

Тар'єй Бо

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