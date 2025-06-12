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Арену не впізнати. Як зараз виглядає біатлонний стадіон зимової Олімпіади-2026

Денис Шаховець — 12 червня 2025, 17:30
Арену не впізнати. Як зараз виглядає біатлонний стадіон зимової Олімпіади-2026
IBU

"Зюд-Тіроль Арена" в італійському Антгольц-Антерсельві у червні виглядає досить незвично для шанувальників біатлону.

Там, де взимку були засніжені біатлонні траси та вирували гонки, зараз асфальтовані доріжки для літніх тренувань та зелені альпійські полонини довкола.

На майбутній олімпійській трасі зараз активно тренується жіноча збірна Італії з біатлону.

А вже з 20 червня там продовжить підготовку до олімпійського сезону українська жіноча команда, яка повернулась додому після збору в австрійському Рамзау.

Нагадаємо, арена знаходиться на висоті 1634 метрів над рівнем моря і саме через високогірні особливості вважається однією з найскладніших.

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Антгольц

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