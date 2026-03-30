Фінішне коло Підгрушної та Семеренко, нестримна Меркушина, візит президента. Підсумки весняного ЧУ-2026

Біатлон офіційно пішов на канікули! В Буковелі пролунав останній дзвоник, і разом з останніми пострілами завершився чемпіонат України. Це були останні "сніжні" змагання в буремному календарі сезону-2025/26.

Ця першість була унікальна тим, що перед її офіційним початком відбулися гонки, які через відсутність снігу не змогли провести у грудні. Тому чимало вболівальників час від часу не могли розібратись, гонки якого саме чемпіонату відбуваються.

Трапилося ще й кілька непересічних подій – на Івано-Франківщину з візитом завітав очільник світового біатлону, а дві легендарні біатлоністки попрощалися з видом спорту, якому віддали життя…

Які гонки видались найдраматичнішими, яка область здобула титул найсильнішого біатлонного регіону – про все найцікавіше з ЧУ-2026 читайте в нашому підсумковому огляді.

Від перестановки доданків Суми не змінюються

У першій гонці чемпіонату, змішаній естафеті, тріумфувала Сумщина. Ксенія Приходько, Анна Кривонос, Богдан Цимбал та Богдан Борковський видали класний перфоменс і на останньому етапі відібрали перемогу у своїх сусідів та конкурентів – Чернігівщини.

У срібних призерів за іменами все ж таки був дещо менш зірковий склад. Хоча й жіноча частина була представлена топ-біатлоністками – Дариною Чалик та Христиною Дмитренко, які пройшли міжнародний сезон включно з Олімпіадою. Щоправда, відставання від переможців склало майже хвилину. "Бронза" – в Харківщини.

Загалом на цю гонку Сумська область заявила аж три команди! Щоправда, дублери мали дуже велике відставання від першої четвірки. Але сподіваємось, що з часом кількість переросте в якість.

До речі, ще один один біатлонний регіон, Тернопільщина, без зірок у складі нав'язати боротьбу лідерам не зуміла.

Меркушині нерозлучні на п'єдесталі, Мандзин підтверджує клас

У спринті тріумфували сестри Меркушини, які на внутрішніх змаганнях представляють Закарпаття. Золото – в молодшої Олександри. І де в неї ті сили ще беруться!? Олімпіада, а потім ще й останній етап Кубку світу в норвезькому Голменколені, де 21-річна атлетка продемонструвала свій найкращий результат у кар'єрі.

Олександру Меркушину впіймати на трасі важко, особливо, коли вона бездоганна на вогневих рубежах. Місце на п'єдесталі Анастасії Меркушиної, найстаршої учасниці гонки, не є несподіваним. Натомість Анна Кривонос, яка за роки кар'єри так і не змогла себе проявити на міжнародній арені дорослого біатлону, здобула вже другу медаль національної першості. Після золота в міксті – бронза у спринті.

Христина Дмитренко, зазначимо, у спринті не стартувала. Так само, як і Юлія Джима, яка вкотре не взяла участі в чемпіонаті…

У чоловічому спринті з чистою стрільбою тріумфував лідер чоловічої збірної Віталій Мандзин з Тернопільщини, а капітан Дмитро Підручний не стартував.

На фініші Мандзин майже на пів хвилини випередив Олександра Пономаренка з Харківщини, який непогано також виступив і на минулій першості. "Бронзу" здобув Тарас Лесюк із Тернопільщини, який з двома неточними пострілами програв Пономаренку три секунди.

У першій шістці також були біатлоністи, які цьогоріч виступали на міжнародній арені. З огляду на імена учасників – спринт був доволі насиченим.

Масове ігнорування масстарту, прорив Чалик

З нетерпінням очікувався масстрат. За відсутності у програмі суперспринту, це мала би бути окраса першості… У світовому біатлоні цю гонку величають елітною. Але в українських реаліях вона такою не стала. Вітчизняна еліта, принаймні її більшість, цей старт проігнорувала.

Можна зрозуміти і втому, і ряд інших організаційних чинників. Але рейтингу внутрішній першості це однозначно не додає. При всій повазі до атлетів другого ешелону, які не виступають на Кубку світу, але без еліти масстарт не той. Відсутністю зірок вбивається головна його ідея та філософія.

До речі, у чемпіонаті Франції, який відбувався паралельно з українським, "золото" у цій дисципліні здобула титулована Жюлья Сімон, яка на Іграх-2026 виграла три золоті медалі. А у чоловіків масстарт внутрішної першості виграв Ерік Перро – володар Великого Кришталевого глобусу за підсімками сезону…

У жіночій гонці, яка відбувалася під дощем, сестри Меркушини лідирували половину дистанції, але після третьої стрільби сімейний дует розпався. Олександра та Анастасія мали штрафні кола, що дозволило наблизитись до лідерки, Меркушиної-старшої, Дарині Чалик. І якщо Олександра наздогнала лідерів до вирішального рубежу, то старша сестра мала промахи.

Саме ця боротьба та інтрига врятувала імідж цієї гонки й стала окрасою всієї першості. В контактному драматичному фініші Олександра Меркушина здобула перемогу, залишивши Дарину Чалик зі "сріблом". В Анастасії Меркушиної – "бронза".

У чоловічому масстарті тріумфував Артем Тищенко, який представляє Київщину. Ще одне срібло виборов Олександр Пономаренко з Харківщини, а Сергій Супрун із Сумщини – бронзу.

І нехай контактної боротьби не вийшло, але закрутилася інтрига в загальному командному заліку, про нього нижче.

Прорив дівчат зі столиці

В останній дисципліні, класичній естафеті, у чоловічій номінації виграла команда Тернопільської області, у складі якої виступили Тарас Лесюк, Костянтин Марценюк, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Кадрова перевага далася взнаки. Срібло в Чернігівщини з Артемом Примою у складі. А "бронзу" виборола Сумщина.

У жіночій естафеті всі потрапили до топ-5, адже на старт зголосилося лише 5 команд… Зрозуміло, чому телевізійники не транслюють цю гонку. В битві п'ятьох перше золото чемпіонату здобули киянки Валерія Шейгас, Лілія Стеблина, Вікторія Хвостенко, Ірина Шевченко. "Срібло" в Сумщини, третьою фінішувала команда Чернігівської області.

Президент у вишиванці, Підгрушна та Семеренко на трасі

Чемпіонат України, причому вже не вперше, відвідав Олле Далін – президент Міжнародного союзу біатлоністів. Під час війни такий візит носить важливе символічне значення. Від української федерації Олле Далін у подарунок отримав вишиванку.

Очільник IBU нагородив медалями українську естафетну четвірку ще за заслуги далекого 2011-го. Можливо, мав зустрічі з очільниками українського біатлону, і з часом ми дізнаємось якісь новини.

VIP-гість також вшанував легендарних українських біатлоністок – Віту Семеренко та Олену Підгрушну. В Буковелі олімпійські чемпіонки Сочі-2014 офіційно пішли з біатлону. Принаймні, в якості спортсменок.

Перед рідною публікою, колегами, друзями й суддями дівчата пробігли символічне коло, яке стало для них останнім у кар'єрі. Це було красиво, емоційно та навіть боляче. Дівчата були частиною великої епохи українського біатлону

Нехай наша спортивна молодь розуміє, що нереальних речей в житті майже не буває. Звісно, не всі можуть повторити шлях Підгрушної та Семеренко, але прагнути до цього треба все більше…

Відхід двох мега-зірок цікавий в тому контексті, що саме на чемпіонаті України офіційно підтвердилась новина про заміну тренерських штабів збірних ледь не по всій біатлонній вертикалі. Але потенційне долучення Семеренко та Підгрушної в якості тренерів – це лише думки вголос, певного роду фантазії. А як буде – покаже час. Нагадаємо, Валентина Семеренко, сестра Віти, тренує юніорську збірну.

Загалом, навіть попри всі недоліки, відчувається медійність чемпіонату. Вже другий раз поспіль березневу першість транслювало майже в повній мірі Суспільне. В соцмережах все більше анонсів та звітів, різноманітних відео та фото. Не можна сказати, що вже все стало на прогресивні маркетингові та медійні рейки, але "візуал", здається, покращився, а рух в цьому напрямку відчувається.

Медальний залік: Сумщина попереду за кількістю, Закарпаття Меркушиних – за якістю

В неофіційному медальному заліку за кількістю нагород перемогла Сумщина, в якої одразу 5 медалей. Однак Закарпаття завдяки звитягам сестер Меркушиних стало першим за якістю нагород. Зовсім трохи від Закарпатської області відстала Тернопільщина, в якої немає "срібла".

Вищеперелічені області, а також Чернігівщина, Харківщина, Київщина та Волинь, яка поступово вривається в когорту біатлонних регіонів, і є українською географією зимового спорту номер один.

Медальний залік чемпіонату України 2026

1. Закарпатська область – 2🥇/1🥈/1🥉

2. Тернопільська область – 2🥇/1🥉

3. Сумська область – 1🥇/1🥈/3🥉

4. Чернігівська область – 3🥈/1🥉

5. Харківська область – 2🥈/1🥉

6. Київська область – 1🥇

7. м.Київ – 1🥇

В особистих гонках беззаперечна лідерка – Олександра Меркушина, яка здобула дві перемоги – у спринті та масстарті. У чоловіків – Віталій Мандзин, в нього "золото" у спринті та естафеті. Все логічно, на даний час це лідери українських основних збірних.

Попереду в біатлоністів відпочинок, потім з'явиться графік підготовки до сезону, оновиться тренерський склад, відбудуться зміни в командах, і вже з квітня все по старому новому колу… Найближчими змаганнями на українських аренах стане літній чемпіонат України. Запасайтесь чимось "протибіатлонним", аби скоріше пережити цей час!

Тож біатлон пішов на канікули, але "Чемпіон" триматиме руку на пульсі гарячого міжсезоння. Нехай штрафні кола ніколи не стають на заваді вашої життєвої дистанції! А постріли буде чутно лише в біатлоні…