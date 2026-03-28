Чемпіон Біатлон

Президент IBU: Ми не хочемо повертати російських спортсменів до змагань

Сергій Шаховець — 28 березня 2026, 14:10
Президент IBU: Ми не хочемо повертати російських спортсменів до змагань
Олле Далін
Getty Images

Президент IBU Олле Далін повідомив про продовження санкцій проти Росії та Білорусі в біатлонних змаганнях.

Про це функціонер розповів в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Далін запевнив, що з країн-агресорів не збираються знімати обмеження через війну, яка триває в Україні.

"Ми продовжуємо стояти на своїй думці. Оскільки війна продовжується, ми не хочемо повертати російських спортсменів до змагань. Росіяни протестують у CAS, у нас є опозиція, ми захищаємося. Побачимо, що буде. Буде слухання? Гадаю, що через кілька місяців воно буде", – сказав президент IBU.

Зазначимо, що напередодні Олле Далін прибув на чемпіонат України з біатлону, що триває в Буковелі.

Нагадаємо, що у березні 2022 року Міжнародний союз біатлоністів (IBU) усунув російських та білоруських спортсменів від усіх змагань під егідою організації. Організація зберігає санкції попри рекомендації МОК повернути представників Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Раніше президент Федерації біатлону України Іван Крулько анонсував зміни тренерів у чоловічій та жіночих командах.

IBU

IBU

