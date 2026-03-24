Від Мандзина до Джими: заробітки українських біатлоністів у сезоні-2025/26

Ось і завершився олімпійський сезон 2025/26. Нарешті спортсмени отримали можливість перепочити та відновити сили, а тренерські штаби — проаналізувати допущені помилки й сформувати план підготовки на наступний олімпійський цикл.

Завершення сезону традиційно стає моментом для підбиття підсумків – і йдеться не лише про результати на трасі. "Чемпіон" вирішив порахувати, яку суму призових заробили українські біатлоністи протягом минулого сезону, виступаючи в гонках Кубку світу, Кубку IBU та чемпіонату Європи.

Забігаючи наперед, одразу констатуємо, що для футбольних уболівальників суми, які вони побачать у цьому матеріалі, здаватимуться символічними в порівнянні із заробітками топових гравців у гру мільйонів.

Мандзин – лідер як у тоталі, так і в заробітках

У чоловічій збірній України найбільшою сумою призових може похвалитися Віталій Мандзин, який завершив сезон на 25 місці загального заліку Кубку світу. 22-річний біатлоніст заробив €20 800. Дмитро Підручний поповнив свій баланс на €19 700, натомість Богдан Борковський та Богдан Цимбал заробили менше 3000 у європейській валюті.

Утім, у випадку Борковського, який провів перший повноцінний сезон у дорослому біатлоні, це все одно чудовий прогрес. Та й Цимбал торік виграв більш ніж удвічі більше, аніж торік. Проте, звісно ж, від нього чекали кращих результатів.

Найбільший регрес серед чоловіків у Антона Дудченка, який не зміг заробити жодного євро призових. Минулого року в нього було €23 950 – більше, аніж цього року виграли Мандзин та Підручний. Утім, заробітки напряму пов'язані з результатами. І враховуючи, що чоловіча збірна втратила п'яту квоту на індивідуальні та спринтерські гонки, все цілком закономірно.

Джима не заробила жодного центу

Значно гірше справи у жіночої команди, де жодній з українок не вдалося назбирати навіть €3000 на Кубку світу. Та й взагалі хоч якісь гроші виграли лише Олександра Меркушина, Христина Дмитренко та Олена Городна.

До речі, Городній вдалося трішки покращити своє майнове становище завдяки 5 місцю в сингл-міксті на Кубку світу в Нове-Мєсто, де вона виступала в команді з Мандзиним.

Особливо на фоні інших виділяється 35-річна Юлія Джима. Олімпійська чемпіонка Сочі-2014, яка торік заробила €47500, цього разу залишилася взагалі без призових.

Виграти призові можна не лише на Кубку світу

Якщо на Кубку світу найбільше заробила Олександра Меркушина, то на рівні Кубку IBU та чемпіонатів Європи очолює рейтинг її старша сестра Анастасія. Передусім 31-річна спортсменка завдячує золотій нагороді континентальної першості. Причому Анастасія заробила в сумі за сезон €6500 – в понад два рази більше за Меркушину-молодшу.

З цього можна зробити висновок, що хоч на "друголіговому" Кубку IBU й значно менша призова зона та гірші призові за високі місця, для посередніх біатлоністів саме на такому рівні більш реально завершити сезон не з нулем на банківському рахунку.

Утім, Анастасія Меркушина – все ж виключення з правил. Валерія Дмитренко виграла за сезон 1200 євро, а Лілія Стеблина та юніорка Тетяна Тарасюк – по €300.

Щодо чоловіків, то Денис Насико за сезон Кубку IBU назбирав €2500, Артем Тищенко виграв €1000, а Тарас Лесюк – €600. І єдиним, хто щось виграв і на Кубку IBU, і на Кубку світу, став Богдан Цимбал (300+2300).

Утім, важливо розуміти, що з усіх призових біатлоністи сплачують податки – відповідно до законодавства країни, в якій проводяться змагання. Найбільші податки в Норвегії та Швейцарії, відносно невеликі – в Чехії. Крім того, зазвичай спортсмени діляться призовими зі своїми тренерами та сервісменами.

За яким принципом нараховуються призові?

На Кубку світу призовою зоною є топ-30 в особистих гонках та топ-8 в естафетах. Чим вище місце – тим вищі призові. На Кубку IBU можна отримати кошти за фініш у чільній вісімці особистих гонок і у топ-6 в естафетах, а на чемпіонатах Європи – топ-10 в особистих і топ-8 у командних.

Заробити можна не лише за окремі гонки. Переможці загального заліку Кубку світу отримали приз у розмірі 45 000 євро. На додачу до кожного Малого кришталевого глобуса можна заробити по 14 000 євро.

Крім того, спортсмени отримують так званий бонус за біб (стартовий номер) лідера загального Кубку або окремої дисципліни. Додаткоі призові нараховуються за кожний виступ у жовтому або червоному (чи жовто-червоному) бібі. Також є призові для власника синього номера (лідер заліку U23).

Наприкінці сезону топ-10 країн у заліку Кубку націй також отримують призові. Найкраща країна – 60 000 євро, проте навіть 10 місце дає непогану суму – 17 000 євро.

Чи можна заробити на Олімпійських іграх?

Парадокс, але на Олімпійських іграх, головних змаганнях у житті кожного біатлоніста, немає жодних призових від організаторів. На цей факт зокрема жалілася титулована шведка Ельвіра Еберг. Водночас у багатьох країнах фанансову гідну мотивацію для спортсменів забезпечують на державному рівні, і Україна не виключення.

За золоту медаль Ігор-2026 наша країна була готова виплатити спортсменам $125 000, за срібну – $80 000, а за бронзову – $55 000. На жаль, українці були далекими від боротьби за нагороди, та й востаннє з Олімпіади українські біатлоністи поверталися не з порожніми роками у вже далекому 2014 році.

Хочеться вірити, що в майбутньому український біатлон відродиться з попелу й поверне минулі традиції, а відтак і порахувати призові наших спортсменів стане значно складніше, аніж зараз. Однак поки передумов для цього на горизонті не видно.