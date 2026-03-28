Круто, що є можливість поставити цю крапку та сказати "дякую": Підгрушна – про завершення кар'єри

Вже колишня українська біатлоністка Олена Підгрушна прокоментувала завершення карʼєри.

У коментарі Суспільне Спорт вона зазначила, що круто мати можливість поставити цю крапку, подякувавши вболівальникам.

Зазначимо, що на чемпіонаті України в Буковелі вона пробігла символічне останнє коло.

"Так склалося, що мої лижі та гвинтівка перейшли до Тараса Тарасюка. Він мені, напевно, дав сьогодні гоночні лижі. І хоча не біг, їх намастили так, що вони у мене з-під ніг вилітали, ледь кілька разів не впала. Віта була готова підхоплювати.

А так, дуже круто, що приїхали вболівальники й що є можливість поставити цю крапку та сказати "дякую" за ці щонайменше 25 років", – сказала Підгрушна.

Як відомо, кар'єру також завершила Віта Семеренко.

Головною звитягою в кар'єрах обох біатлоністок є "золото" Олімпійських ігор 2014 в естафеті. Крім того, Віта Семеренко також здобула особисту бронзову медаль Сочі-2014 у спринті, що пізніше стала срібною внаслідок дискваліфікації росіянки Ольги Вілухіної.

Підгрушна є чемпіонкою світу 2013 року у спринті, Віта Семеренко в тій же гонці в Нове-Мєсто стала бронзовою призеркою. Загалом Віта чотири роки поспіль вигравала по особистій медалі на головних стартах (2011-2014).