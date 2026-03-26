Біатлоністи з Сумщини виграли змішану естафету на ЧУ-2026
У Буковелі в межах весняного чемпіонату України 2026 з біатлону відбулася змішана естафета. Перемогу здобула команда Сумської області, яку представляли Ксенія Приходько, Анна Кривонос, Богдан Цимбал, Богдан Борковський.
Дарина Чалик, Христина Дмитренко, Володимир Аксюта та Руслан Ткаленко з Чернігівщини стали срібними призерами, а представники Харківщини Любов Кип'яченкова, Вікторія Кріпак, Олександр Пономаренко та Степан Кінаш здобули "бронзу".
Усього в гонці взяли участь 9 команд. З них 5 дісталися фінішу, ще чотири не змогли завершити гонку. Зокрема не фінішували Тернопільська, Львівська та друга й третя команди Сумської області.
Чемпіонат України 2026. Змішана естафета
- 1. 🥇 Сумська область (0) 1:07:52,0
- 2. 🥈 Чернігівська область (0) +56,5
- 3. 🥉 Харківська область (0) +5:36,2
- 4. Київська область (1) +6:24.4
- 5. м. Київ (0) +7:57.8
Завтра, 27 березня, на чемпіонаті України відбудеться офіційне тренування, а 28 числа чоловіки та жінки змагатимуться у спринтерських гонках.
Раніше Михайло Хміль та Аліна Хміль з Волині стали чемпіонами України в сингл-міксті.