Біатлоністи з Сумщини виграли змішану естафету на ЧУ-2026

Сергій Шаховець — 26 березня 2026, 13:14
У Буковелі в межах весняного чемпіонату України 2026 з біатлону відбулася змішана естафета. Перемогу здобула команда Сумської області, яку представляли Ксенія Приходько, Анна Кривонос, Богдан Цимбал, Богдан Борковський.

Дарина Чалик, Христина Дмитренко, Володимир Аксюта та Руслан Ткаленко з Чернігівщини стали срібними призерами, а представники Харківщини Любов Кип'яченкова, Вікторія Кріпак, Олександр Пономаренко та Степан Кінаш здобули "бронзу".

Усього в гонці взяли участь 9 команд. З них 5 дісталися фінішу, ще чотири не змогли завершити гонку. Зокрема не фінішували Тернопільська, Львівська та друга й третя команди Сумської області.

Чемпіонат України 2026. Змішана естафета

  • 1. 🥇 Сумська область (0) 1:07:52,0
  • 2. 🥈 Чернігівська область (0) +56,5
  • 3. 🥉 Харківська область (0) +5:36,2
  • 4. Київська область (1) +6:24.4
  • 5. м. Київ (0) +7:57.8

Завтра, 27 березня, на чемпіонаті України відбудеться офіційне тренування, а 28 числа чоловіки та жінки змагатимуться у спринтерських гонках.

Раніше Михайло Хміль та Аліна Хміль з Волині стали чемпіонами України в сингл-міксті.

Чемпіонат України з біатлону

