Підручний достроково завершив міжнародний сезон

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний достроково завершив поточний міжнародний сезон.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Інстаграмі.

Він пропустить заключний етап Кубку світу в Голменколлені (19 – 22 березня) через проблеми зі здоров'ям.

"На жаль, міжнародний змагальний сезон 2025/26 для мене завершено. Організм дав збій. До останнього сподівався, що зможу завтра вийти на старт, але сьогодні на тренуванні зрозумів, що проблеми серйозні.

В цьому стані я не зможу показати хороший результат і допомогти команді. Маю надію, що зможу відновитися і стартувати на чемпіонаті України в Буковелі наприкінці березня", – написав спортсмен.