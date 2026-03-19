Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Підручний достроково завершив міжнародний сезон

Олег Дідух — 19 березня 2026, 16:40
Підручний достроково завершив міжнародний сезон
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний достроково завершив поточний міжнародний сезон.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Інстаграмі.

Він пропустить заключний етап Кубку світу в Голменколлені (19 – 22 березня) через проблеми зі здоров'ям.

"На жаль, міжнародний змагальний сезон 2025/26 для мене завершено. Організм дав збій. До останнього сподівався, що зможу завтра вийти на старт, але сьогодні на тренуванні зрозумів, що проблеми серйозні.

В цьому стані я не зможу показати хороший результат і допомогти команді. Маю надію, що зможу відновитися і стартувати на чемпіонаті України в Буковелі наприкінці березня", – написав спортсмен.

Найкращим результатом для Підручного в поточному міжнародному сезоні стало 7 місце в гонці переслідування на Кубку світу в німецькому Обергофі у січні. У загальному заліку Кубку світу він наразі посідає 34 місце.

Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Останні новини