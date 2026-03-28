Олімпійські чемпіонки Сочі-2014 Віта Семеренко та Олена Підгрушна завершили кар’єру
Легендарні українські біатлоністки Віта Семеренко та Олена Підгрушна завершили свої кар'єри.
Урочиста церемонія з цього приводу відбулася на чемпіонаті України 2026 з біатлону, що проходить у Буковелі. Спортсменки пробігли символічне коло, яке стало для них останнім у кар'єрі.
Зазначимо, що 40-річна Віта Семеренко останню міжнародну гонку провела в 2022 році, а 39-річна Підгрушна – у 2023-му. Однак після цього вони час від часу виступали на чемпіонатах України.
Головною звитягою в кар'єрах обох біатлоністок є "золото" Олімпійських ігор 2014 в естафеті. Крім того, Віта Семеренко також здобула особисту бронзову медаль Сочі-2014 у спринті, що пізніше стала срібною внаслідок дискваліфікації росіянки Ольги Вілухіної.
Олена Підгрушна є чемпіонкою світу 2013 року у спринті, Віта Семеренко в тій же гонці в Нове-Мєсто стала бронзовою призеркою. Загалом Віта чотири роки поспіль вигравала по особистій медалі на головних стартах (2011-2014).