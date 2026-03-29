Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Тищенко став чемпіоном України в масстарті

Сергій Шаховець — 29 березня 2026, 12:57
Артем Тищенко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

На чемпіонаті України 2026 з біатлону, що проходить у Буковелі, Артем Тищенко став переможцем гонки з масовим стартом.

32-річний біатлоніст, який представляє Київську область, здобув впевнену перемогу, залишивши незакритою лише одну мішень.

Срібним призером із трьома промахами в пасиві став Олександр Пономаренко з Харківщини, а на третій щабель п'єдесталу з ідентичною влучністю піднявся сумчанин Сергій Супрун.

Чемпіонат України 2026. Чоловічий масстарт

  • 1. 🥇 Артем Тищенко (Київська область, 0+0+1+0) 36:35,9
  • 2. 🥈 Олександр Пономаренко (Харківська область, 0+2+0+1) +23,9
  • 3. 🥉 Сергій Супрун (Сумська область, 0+0+2+1) +53,7
  • 4. Роман Боровик (Сумська область, 1+0+1+2) +1:06,4
  • 5. Назарій Савонік (Волинська область, 0+0+1+0) +1:55,7
  • 6. Михайло Хміль (Волинська область, 2+1+2+3) +2:55,9
  • 7. Олег Лисенко (Чернігівська область, 0+1+2+2) +3:24,1
  • 8. Захар Кикоть (м. Київ, 2+1+2+2) +5:04,3
  • 9. Дмитро Безбородов (Івано-Франківська область, 1+2+1+2) +5:18,3
  • 10. Олександр Голік (Чернігівська область, 1+2+1+1) +5:46,3

Раніше у жіночому масстарті перемогу здобула Олександра Меркушина, якій вдалося здобути другу золоту медаль цьогорічної національної першості.

У вівторок, 31 березня, чемпіонат України 2026 завершиться жіночою та чоловічою естафетами.

Артем Тищенко Олександр Пономаренко Чемпіонат України з біатлону Сергій Супрун

Останні новини