Тищенко став чемпіоном України в масстарті

На чемпіонаті України 2026 з біатлону, що проходить у Буковелі, Артем Тищенко став переможцем гонки з масовим стартом.

32-річний біатлоніст, який представляє Київську область, здобув впевнену перемогу, залишивши незакритою лише одну мішень.

Срібним призером із трьома промахами в пасиві став Олександр Пономаренко з Харківщини, а на третій щабель п'єдесталу з ідентичною влучністю піднявся сумчанин Сергій Супрун.

Чемпіонат України 2026. Чоловічий масстарт

1. 🥇 Артем Тищенко (Київська область, 0+0+1+0) 36:35,9

2. 🥈 Олександр Пономаренко (Харківська область, 0+2+0+1) +23,9

3. 🥉 Сергій Супрун (Сумська область, 0+0+2+1) +53,7

4. Роман Боровик (Сумська область, 1+0+1+2) +1:06,4

5. Назарій Савонік (Волинська область, 0+0+1+0) +1:55,7

6. Михайло Хміль (Волинська область, 2+1+2+3) +2:55,9

7. Олег Лисенко (Чернігівська область, 0+1+2+2) +3:24,1

8. Захар Кикоть (м. Київ, 2+1+2+2) +5:04,3

9. Дмитро Безбородов (Івано-Франківська область, 1+2+1+2) +5:18,3

10. Олександр Голік (Чернігівська область, 1+2+1+1) +5:46,3

Раніше у жіночому масстарті перемогу здобула Олександра Меркушина, якій вдалося здобути другу золоту медаль цьогорічної національної першості.

У вівторок, 31 березня, чемпіонат України 2026 завершиться жіночою та чоловічою естафетами.