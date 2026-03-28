Чемпіон Біатлон

У збірній України анонсували зміну тренерського штабу

Олександр Булава — 28 березня 2026, 13:38
У збірній України анонсували зміну тренерського штабу

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько заявив про зміни тренерів чоловічої та жіночої команд.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Так, треба очікувати [на зміни у тренерських складах], ми над цим працюємо. Спойлерити не буду, але зміни будуть обов'язково, причому по всій вертикалі: починаючи від команди "А", закінчуючи юніорською. Йдеться і про жіночу і про чоловічу команди.

У нас відбудеться тренерська рада у середині квітня. Під час неї ухвалимо рішення і оголосимо тренерські склади", – розповів Крулько.

Жіночу збірну України з біатлону очолює Микола Зоц, який працює з командою вже три сезони. З чоловічою працює Надія Бєлова, яка повернулась у команду в 2024 році.

Нагадаємо, що Україна завершила біатлонний сезон-2025/26 без медалей на Кубку світу та Олімпійських іграх. У заліку Кубку націй чоловіча збірна посіла 11-те місце, а жіноча – 14-те. За підсумком сезону обидві команди втратили квоту у 5 біатлоністів на Кубку світу.

Раніше повідомлялося, що двоє тренерів юніорської збірної України Олександр Кравченко та Олександр Біланенко можуть бути звільнені з посад.

Іван Крулько Микола Зоц Надія Бєлова

Микола Зоц

