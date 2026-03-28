Седнєв та Біланенко отримали срібні медалі чемпіонату світу 2011 внаслідок дискваліфікації Росії

Українські ексбіатлоністи Сергій Седнєв та Олександр Біланенко отримали срібні нагороди за естафету на чемпіонаті світу 2011, що проходив у російському Ханти-Мансійську.

Церемонія нагородження відбулася в Буковелі під час чемпіонату України 2026. Спортсменів особисто нагородив президента IBU Олле Далін, який відвідав національну першість.

Нагадаємо, у 2011 році збірна України спершу стала бронзовим призером чоловічої естафети на ЧС-2025, однак внаслідок дискваліфікації команди Росії, за яку біг допінгіст Євгеній Устюгов, врешті-реш отримала "срібло".

Нагадаємо, разом із Седнєвим та Біланенком збірну України в тій гонці представляли Андрій Дериземля та Сергій Семенов. Останній був нагороджений ще у грудні 2025 року, під час етапу Кубку світу в австрійському Гохфільцені.