Денис Шаховець — 28 березня 2026, 16:10
Седнєв та Біланенко отримали срібні медалі чемпіонату світу 2011 внаслідок дискваліфікації Росії
Федерація біатлону України

Українські ексбіатлоністи Сергій Седнєв та Олександр Біланенко отримали срібні нагороди за естафету на чемпіонаті світу 2011, що проходив у російському Ханти-Мансійську.

Церемонія нагородження відбулася в Буковелі під час чемпіонату України 2026. Спортсменів особисто нагородив президента IBU Олле Далін, який відвідав національну першість.

Нагадаємо, у 2011 році збірна України спершу стала бронзовим призером чоловічої естафети на ЧС-2025, однак внаслідок дискваліфікації команди Росії, за яку біг допінгіст Євгеній Устюгов, врешті-реш отримала "срібло".

Нагадаємо, разом із Седнєвим та Біланенком збірну України в тій гонці представляли Андрій Дериземля та Сергій Семенов. Останній був нагороджений ще у грудні 2025 року, під час етапу Кубку світу в австрійському Гохфільцені.

