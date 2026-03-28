Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у спринті
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
21-річна біатлоністка Олександра Меркушина виграла спринтерську гонку на весняному чемпіонаті України 2026, що проходить у Буковелі.
Олександра закрила всі 10 мішеней та фінішувала з найкращим часом, випередивши свою старшу сестру Анастасію Меркушину, яка пробігла коло штрафу, на 16,7 секунди.
Доповнила трійку призерок із двома промахами в пасиві представниця Сумщини Анна Кривонос. Без медалі залишилася Валерія Шейгас зі столиці.
Чемпіонат України 2026. Жіночий спринт
- 1. 🥇 Олександра Меркушина (Закарпатська область, 0) 21:58,4
- 2. 🥈 Анастасія Меркушина (Закарпатська область, 1) +16,7
- 3. 🥉 Анна Кривонос (Сумська область, 2) +51,8
- 4. Валерія Шейгас (м. Київ, 1) +1:10,1
- 5. Дарина Чалик (Чернігівська область, 4) +1:12,7
- 6. Лілія Стебліна (м. Київ, 2) +1:47,5
- 7. Любов Кип'яченкова (Харківська область, 2) +2:15,8
- 8. Ірина Тарасюк (Тернопільська область, 0) +2:17,9
- 9. Поліна Пуцко (Сумська область, 1) +2:22,3
- 10. Ірина Шевченко (м. Київ, 2) +2:32,2
Також сьогодні, 28 березня, в межах чемпіонату України в Буковелі відбудеться чоловічий спринт. Початок запланований на 14:00.