Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у спринті

Сергій Шаховець — 28 березня 2026, 12:36
Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у спринті
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

21-річна біатлоністка Олександра Меркушина виграла спринтерську гонку на весняному чемпіонаті України 2026, що проходить у Буковелі.

Олександра закрила всі 10 мішеней та фінішувала з найкращим часом, випередивши свою старшу сестру Анастасію Меркушину, яка пробігла коло штрафу, на 16,7 секунди.

Доповнила трійку призерок із двома промахами в пасиві представниця Сумщини Анна Кривонос. Без медалі залишилася Валерія Шейгас зі столиці.

Чемпіонат України 2026. Жіночий спринт

  • 1. 🥇 Олександра Меркушина (Закарпатська область, 0) 21:58,4
  • 2. 🥈 Анастасія Меркушина (Закарпатська область, 1) +16,7
  • 3. 🥉 Анна Кривонос (Сумська область, 2) +51,8
  • 4. Валерія Шейгас (м. Київ, 1) +1:10,1
  • 5. Дарина Чалик (Чернігівська область, 4) +1:12,7
  • 6. Лілія Стебліна (м. Київ, 2) +1:47,5
  • 7. Любов Кип'яченкова (Харківська область, 2) +2:15,8
  • 8. Ірина Тарасюк (Тернопільська область, 0) +2:17,9
  • 9. Поліна Пуцко (Сумська область, 1) +2:22,3
  • 10. Ірина Шевченко (м. Київ, 2) +2:32,2

Також сьогодні, 28 березня, в межах чемпіонату України в Буковелі відбудеться чоловічий спринт. Початок запланований на 14:00.

Читайте також :
Закрити сезон у Буковелі, попрощатись із легендами. Прев’ю весняного чемпіонату України
Анастасія Меркушина Анна Кривонос Чемпіонат України з біатлону Олександра Меркушина

Анастасія Меркушина

Це було смертельно боляче: реакція Анастасії Меркушиної на пропуск Олімпіади-2026
Олександра Меркушина провела найкращу в кар'єрі гонку на Кубку світу
Україну вперше в сезоні представлять 6 біатлоністок у спринті на Кубку світу
Норвегія виграла сингл-мікст в Отепя, Україна 9-та, Францію дискваліфікували
Отепя. Одиночна змішана естафета. Як це було

