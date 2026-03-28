Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у спринті

21-річна біатлоністка Олександра Меркушина виграла спринтерську гонку на весняному чемпіонаті України 2026, що проходить у Буковелі.

Олександра закрила всі 10 мішеней та фінішувала з найкращим часом, випередивши свою старшу сестру Анастасію Меркушину, яка пробігла коло штрафу, на 16,7 секунди.

Доповнила трійку призерок із двома промахами в пасиві представниця Сумщини Анна Кривонос. Без медалі залишилася Валерія Шейгас зі столиці.

Чемпіонат України 2026. Жіночий спринт

1. 🥇 Олександра Меркушина (Закарпатська область, 0) 21:58,4

2. 🥈 Анастасія Меркушина (Закарпатська область, 1) +16,7

3. 🥉 Анна Кривонос (Сумська область, 2) +51,8

4. Валерія Шейгас (м. Київ, 1) +1:10,1

5. Дарина Чалик (Чернігівська область, 4) +1:12,7

6. Лілія Стебліна (м. Київ, 2) +1:47,5

7. Любов Кип'яченкова (Харківська область, 2) +2:15,8

8. Ірина Тарасюк (Тернопільська область, 0) +2:17,9

9. Поліна Пуцко (Сумська область, 1) +2:22,3

10. Ірина Шевченко (м. Київ, 2) +2:32,2

Також сьогодні, 28 березня, в межах чемпіонату України в Буковелі відбудеться чоловічий спринт. Початок запланований на 14:00.