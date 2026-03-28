Дякую, що в нас вірили: Семеренко – про завершення кар'єри

Вже колишня українська біатлоністка Віта Семеренко прокоментувала завершення свої кар'єри.

У коментарі Суспільне Спорт вона подякувала тренерам, родині та вболівальникам.

"Хочу подякувати біатлону за перемоги, поразки та емоції. Дякую тренерам, родині та вболівальникам. Дякую, що в нас вірили. Ми вас любимо", – сказала Семеренко.

Семеренко не виходила на міжнародні старти з 2022 року.

Як відомо, кар'єру також завершила Олена Підгрушна.

Головною звитягою в кар'єрах обох біатлоністок є "золото" Олімпійських ігор 2014 в естафеті. Крім того, Віта Семеренко також здобула особисту бронзову медаль Сочі-2014 у спринті, що пізніше стала срібною внаслідок дискваліфікації росіянки Ольги Вілухіної.

Підгрушна є чемпіонкою світу 2013 року у спринті, Віта Семеренко в тій же гонці в Нове-Мєсто стала бронзовою призеркою. Загалом Віта чотири роки поспіль вигравала по особистій медалі на головних стартах (2011-2014).