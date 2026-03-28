Мандзин виграв золото у спринті на чемпіонаті України 2026

22-річний Віталій Мандзин виграв спринтерську гонку на весняному чемпіонаті України 2026, що проходить у Буковелі.

Срібну медаль здобув Олександр Пономаренко. а бронзовим призером став Тарас Лесюк.

Чемпіонат України 2026. Чоловічий спринт

1. 🥇 Віталій Мандзин (Тернопільська область) 25:16,7

2. 🥈 Олександр Пономаренко (Харківська область) +35,2

3. 🥈 Тарас Лесюк (Тернопільська область) +37,7

Раніше у жіночому спринті чемпіонкою України стала Олександра Меркушина.

