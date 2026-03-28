Мандзин виграв золото у спринті на чемпіонаті України 2026
Віталій Мандзин
НОК України
22-річний Віталій Мандзин виграв спринтерську гонку на весняному чемпіонаті України 2026, що проходить у Буковелі.
Срібну медаль здобув Олександр Пономаренко. а бронзовим призером став Тарас Лесюк.
Чемпіонат України 2026. Чоловічий спринт
- 1. 🥇 Віталій Мандзин (Тернопільська область) 25:16,7
- 2. 🥈 Олександр Пономаренко (Харківська область) +35,2
- 3. 🥈 Тарас Лесюк (Тернопільська область) +37,7
Раніше у жіночому спринті чемпіонкою України стала Олександра Меркушина.
Новина доповнюється...