Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Київські біатлоністки стали чемпіонками України в естафеті, чоловічу гонку виграла команда Тернопільщини

Денис Шаховець — 30 березня 2026, 12:30
Київські біатлоністки стали чемпіонками України в естафеті, чоловічу гонку виграла команда Тернопільщини
Федерація біатлону України

У понеділок, 30 березня, чемпіонат України 2026 з біатлону, що проходив у Буковелі, завершився чоловічою та жіночою класичними естафетами.

У жіночій естафеті тріумфувала команда Києва, за яку виступали Валерія Шейгас, Лілія Стеблина, Вікторія Хвостенко та Ірина Шевченко, а чоловічу гонку виграла збірна Тернопільскої області у складі Тараса Лесюка, Костянтина Марценюка, Віталія Мандзина та Антона Дудченка.

Також призерами обох гонок стали команди Чернігівської та Сумської областей. Натомість біатлоністи з Харківщини і у жіночій, і в чоловічій естафетах фінішували четвертими.

Результати жіночої естафети:

  • 1. 🥇 м. Київ (0) 1:08:18,6
  • 2. 🥈 Сумська область (0) +2:08,9
  • 3. 🥉 Чернігівська область (5) +9:12,8
  • 4. Харківська область (7) +13:50,9

Результати чоловічої естафети

  • 1. 🥇 Тернопільська область (0) 1:12:40,1
  • 2. 🥈 Чернігівська (0) +24,6
  • 3. 🥉 Сумська (3) +1:00,3
  • 4. Харківська (1) +3:46,0

Нагадаємо, напередодні Олександра Меркушина та Артем Тищенко стали чемпіонами України в гонках з масовим стартом.

Чемпіонат України з біатлону

Чемпіонат України з біатлону

