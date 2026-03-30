Київські біатлоністки стали чемпіонками України в естафеті, чоловічу гонку виграла команда Тернопільщини

У понеділок, 30 березня, чемпіонат України 2026 з біатлону, що проходив у Буковелі, завершився чоловічою та жіночою класичними естафетами.

У жіночій естафеті тріумфувала команда Києва, за яку виступали Валерія Шейгас, Лілія Стеблина, Вікторія Хвостенко та Ірина Шевченко, а чоловічу гонку виграла збірна Тернопільскої області у складі Тараса Лесюка, Костянтина Марценюка, Віталія Мандзина та Антона Дудченка.

Також призерами обох гонок стали команди Чернігівської та Сумської областей. Натомість біатлоністи з Харківщини і у жіночій, і в чоловічій естафетах фінішували четвертими.

Результати жіночої естафети:

1. 🥇 м. Київ (0) 1:08:18,6

2. 🥈 Сумська область (0) +2:08,9

3. 🥉 Чернігівська область (5) +9:12,8

4. Харківська область (7) +13:50,9

Результати чоловічої естафети

1. 🥇 Тернопільська область (0) 1:12:40,1

2. 🥈 Чернігівська (0) +24,6

3. 🥉 Сумська (3) +1:00,3

4. Харківська (1) +3:46,0

Нагадаємо, напередодні Олександра Меркушина та Артем Тищенко стали чемпіонами України в гонках з масовим стартом.